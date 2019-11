Enroques obedecen a 'estrategia', afirma alcalde de Madero

Desde hace algunos semanas, se están haciendo enroques con varios departamentos del municipio de Francisco I. Madero y según explicó el alcalde, Jonathan Ávalos, los movimientos obedecen a una "estrategia", pues dijo había algunos que no cumplían con el perfil y se pretende tener mejores resultados en el desempeño, además dijo "todos los funcionarios siguen a prueba".

Agregó que se trata solamente de cambios y no bajas, pues repitió; "son cambios por estrategia, en base a los perfiles que algunos compañeros no cumplían con el perfil correcto para ese puesto y por eso hacemos enroques para que den el mejor resultado".

Detalló que se nombró a Luis Daniel Gamiz Ortega en la gerencia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, cargo que ocupaba Abel Ramírez, quien ahora funge como su secretario particular; el encargado del Departamento de Autotransporte, Cuahutémoc Luna, pasa a la Oficialia Mayor y en su lugar queda Adriana Navarro Agüero, que estaba al frente de la Dirección de Tenencia de la Tierra y estará al pendiente de las dos áreas.

Dijo que se prevén cambios también en Parques y Jardines y en Limpieza, pero están analizando qué personas se encargarán de esas áreas.

"Al inicio yo te mencioné que íbamos a ir haciendo enroques, dependiendo del funcionamiento, de los funcionarios públicos y bueno, estamos haciendo los cambios ahorita".

El edil expresó que funcionarios siguen a prueba y que, "ya no es como antes, que se quedaban por años sin importar el funcionamiento, ya tenemos que erradicar eso, si con hasta el mismo presidente (de la República) hay cambios, imagínate en los municipios".

Los primeros cambios en la Administración, se dieron a inicios de junio, luego de que el Cabildo pidiera la destitución del contralor, David García Sanabria, luego Armando de León Silos, fue nombrado al cargo. El tesorero David González presentó su renuncia, ahora Luis Enrique Marcos Garza, es quien se encarga de las finanzas.

En agosto, el titular de Egresos, Aurelio Garay, fue dado de baja, tras participar en un accidente, ocurrido en la carretera Torreón-San Pedro a la entrada a Madero y de acuerdo con el alcalde Jonathan Ávalos, la medida fue parte de la política que implementó en su administración de "Tolerancia Cero".

No obstante a esa política, la aplicación de la disciplina no ha sido al parejo para los funcionarios, pues en varias ocasiones el director de Comunicación Social, Hugo Jurado, se ha visto involucrado en incidentes, al encontrarse en estado inconveniente, incluso en una ocasión originó la movilización de elementos de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Ejército, pues su familia reportó la no localización del funcionario, que posteriormente fue encontrado en el ejido Alamito y en ese momento se transcendió "andaba de amanecida".