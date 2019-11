Patrick Mahomes intentará lanzar un pase de 100 yardas en México

El año pasado el viaje que realizarían los Chiefs al sur de la frontera se pausó por las malas condiciones del campo del Estadio Azteca que forzaron la mudanza a Los Ángeles el partido contra los Rams.

La internacionalización que busca la NFL de nueva cuenta sitúa a los Chiefs fuera de la geografía de Estados Unidos para enfrentarse a los Chargers en el próximo Monday Night que se celebrará en el Azteca.

La altitud de la Ciudad de México será benéfica para el potente brazo del quarterback de Chiefs, Patrick Mahomes quien enfatizó que sólo intentará cruzar todo el campo de un solo pase si es necesario.

"No sé si tenga que intentarlo. Tal vez si estoy en la yarda 1, pero probablemente me apegaré a lanzar el balón no tan lejos, como lo hice con Tyreek esta semana", contó Mahomes. El MVP de la temporada pasada está entusiasmado por la vista a la capital del país, algo que se le negó el año pasado.

Los Chiefs tomarán el domingo un vuelo charter que aterrizará en Toluca. Antes del viaje también el entrenador Andy Reid habló con la prensa y expresó su deseo por estar en México al considerar que el público de nuestro país conoce a la perfección el deporte.