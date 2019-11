El 'Güero' Castro revela cómo fue la relación de sus hijas con Peña Nieto

La expareja de Angélica Rivera, José Alberto Castro y padre de sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina Castro, habló por primera vez de la relación que ellas tuvieron con el exmandatario Enrique Peña Nieto, mientras permanecía casado con la actriz mexicana.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, El "Güero" Castro mencionó que sus hijas se adaptaron rápidamente a los cambios al formar parte de la familia del entonces presidente, ya que era un círculo diferente al que ellas estaban acostumbradas, además señaló que su relación como padre nunca afectó gracias a Rivera.

“Angélica es una muy buena mamá, es una gran madre la verdad, y de ella dependió mucho que se pudieran llevar las cosas de la mejor manera”, confesó.

“Se establecieron muy bien las reglas y las formas de cómo convivíamos todos, cómo era la vida con mis hijas, nunca me limitaron en nada", aseguró el productor de Médicos.

Sobre su relación con Enrique Peña Nieto, quien entonces era esposo de Angélica, “El Güero” reiteró su agradecimiento por la forma en que trató a Sofía, Fernanda y Regina.

“Con Enrique mi relación fue buena, siempre le he agradecido por el lugar que les dio a mis hijas, porque siempre fue el mismo que el de ellas (las hijas de el ex mandatario). En ese sentido siempre fue muy agradable el ver que a mis hijas nunca se les hizo algún tipo de grosería ni algún tipo de limitante en cuanto a lo que ellas eran o hacían”, puntualizó.

No obstante, reveló que sus hijas pasaron por momentos difíciles debido a las constantes críticas que recibían por formar parte de la familia presidencial.

“A ellas las atacaban por muchas tonterías, había gente muy inepta, muy corta de cabeza diciendo cualquier tipo de comentario, pero eso lo único que demostraba era la falta de conocimiento o la necesidad de generar algún tipo de ruido. Es complejo para cualquier joven, adolescente de la edad que tenían mis hijas no poder llevar la vida cotidiana porque te están viendo o analizando constantemente no es agradable, no es fácil”, dijo.

Sin embargo, señaló que pudieron sobrellevarlo gracias al apoyo que recibieron de él y su madre.

“La única manera en que se pudo lograr fue realmente por tener la presencia de su mamá, la presencia mía y también el apoyo por la parte de Enrique y su familia”, reconoció.