Anuncian al equipo creativo para la temporada 12 de Doctor Who

La temporada 12 de Doctor Who cada vez está más cerca y para continuar la historia de ciencia ficción el equipo creativo que estará detrás de ella ha sido anunciado.

La serie de BBC Studios protagonizada por Jodie Whittaker (quien se convirtió en el primer doctor de sexo femenino en la temporada pasada) contará con tres nuevos escritores: Nina Metivier, (The A List, Dixi), Maxine Alderton (The worst witch, Emmerdale) y Charlene James (A discovery of witches).

A ellos también se suman cuatro nuevos directores Nida Manzoor, Emma Sullivan, Jamie Magnus Stone y Lee Haven Jones.

De la temporada pasada regresan los escritores: Vinay Patel, Ed Hime y Pete McTighe; mientras que en la pantalla los fans de la serie británica seguirán viendo a Whittaker, Mandip Gill, Bradley Walsh y Tosin Cole.

"Junto con nuestros escritores que regresan, nos complace dar la bienvenida a nuevos miembros a la familia de Doctor Who. El equipo de Doctor Who está repleto de los escritores y directores más brillantes de la televisión británica: ¡adoramos trabajar con ellos y estamos ansiosos por mostrarte las cosas explosivas que han creado!", dijo el showrunner Chris Chibnall.