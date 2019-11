Tras dar voz a 'Sonic', Luisito Comunica busca abrirse más puertas

Ya es uno de los influencers con más suscriptores en México a través de sus redes sociales y canal de YouTube, pero Luisito Comunica no se conforma, quiere llamar la atención de más personas y por ello se visualiza en otras áreas.

A sus seguidores Luis Arturo Villar Sudek, como es su nombre real, les habla de cultura, sitios, gastronomía, costumbres y cosas curiosas durante los viajes que realiza por el mundo. También opina acerca de los temas más relevantes que acontecen en México, pero no es suficiente para él.

“Quiero adentrarme en otros terrenos y ver si se abren otras puertas. En cinco años me visualizo como una persona más experimentada, mucho más empapada en conocimientos de diferentes industrias”, comentó a Notimex en entrevista.

Por lo pronto, incursionar en el doblaje es una gran oportunidad tanto en lo personal como en lo profesional, y lo experimentó haciendo la voz al español del personaje principal de "Sonic", la película, basada en la franquicia global de videojuegos de Sega, que se estrenará el 14 de febrero de 2020 en México.

Este héroe tiene la velocidad y la actitud. Ve ahora el nuevo tráiler de #SonicLaPelícula, Febrero 14, solo en cines. pic.twitter.com/5LqB71tc4E — Paramount Pictures (@ParamountMexico) November 12, 2019

La historia narra el caso del erizo más rápido del mundo y que ahora disfruta de su nuevo hogar en la Tierra. Es una comedia de aventura y acción en vivo en la que “Sonic” y su nuevo mejor amigo “Tom” (James Marsden) se unen para defender al planeta del genio malvado, “Dr. Robotnik” (Jim Carrey) y sus planes para dominar el mundo.

“’Sonic’ es un personaje bien cool y súper célebre, es de los más chéveres que se me puedan ocurrir y, ¿por qué no hacerlo? Desde el momento en que acepté, sabía que no tenía la experiencia necesaria, pero todo se trata de retos y el equipo me ha sabido guiar muy bien”.

El poblano de 28 años platicó que durante el doblaje, el director fue paciente con su desempeño y el resultado ha sido bueno. “No me siento para nada decepcionado, al contrario, estoy emocionado de que la gente lo vaya a ver”.

Se identifica con el protagonista

Recordó que en su juventud jugaba el videojuego de Sonic con sus primos y hermanos. “A la fecha tengo el jueguito en mi teléfono móvil y me lo echo en los aviones. Es un personaje muy divertido, irreverente y listo, es de lo más cool que puede existir”.

Incluso, dice que tiene parecido con él, pues ambos manejan el sarcasmo y son “listillos”, pues al estudiar los diálogos, “noté que siempre tiene un comentario ocurrente que decir, es muy sarcástico, aunque también ingenuo en muchas cosas, al igual que yo”.

Al inicio, el doblaje se le complicaba cuando debía soltarse. “Llegar a la cabina y que te digan: ‘¡Grita!’ y sin conocer a nadie, como que no, pero luego te vas desenvolviendo y agarras la onda de que no pasa nada, que para eso estamos y mientras más rápido lo haga, el equipo se va rápido a su casa para descansar”.

Aunque no es actor de doblaje, Luisito Comunica, quien recién lanzó su primer libro de travesías insólitas titulado Lugares asombrosos, cree que sus seguidores lo apoyarán en esta nueva faceta.

“Siento un poco de responsabilidad y presión al saber que ‘Sonic’ es un personaje tan importante al que le doy voz para América Latina y lo que menos quiero es que la gente lo vea y diga: ‘Ah, es la voz de Luisito’. Quiero que lo vean y no reconozcan mi voz, que digan: ‘¡Qué buena elección!’”.

En su libro Lugares asombrosos, el youtuber presenta una guía de viajes y aventuras bizarras. También revela tips de cómo llegar, cuánto se gasta, dónde comer, dónde hospedarse, qué visitar y qué llevar en la maleta durante los viajes, entre otros consejos.