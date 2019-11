Akita inu, el perro japonés de la suerte

El Akita inu, también llamado Akita japonés, es un perro originario de Japón, Asia, y es considerado tesoro nacional. Ha sido símbolo de buena fortuna, salud y prosperidad. Debido a esto y a la historia de Hachiko, fue creado un monumento nacional.

Una de las curiosidades que envuelven a este perro, es que cuando nace un bebé en la familia o si hay un familiar enfermo, se procura regalar un pequeño akita.

Este perro pertenece a la familia de los spitz con más de 3,000 años de antigüedad.

Los ancestros del perro Akita eran de tamaño mediano y se usaban para cazar osos, y eran llamados Akita matagi. A partir de 1603, estos perros se usaron para pelear con perros para hacerlos más fuertes y resistentes.

Fueron cruzados con Tosas y Mastines, dando como resultado el perros mucho más grandes, pero son las características de los spitz.

En 1908 se prohibieron las peleas de perros en Japón, sin embargo, el akita nunca recuperó su tamaño original. Cuando terminó la segunda guerra mundial la cantidad de akitas disminuyó drásticamente, además de que ya existían tres tipos: akita matagi (similar al original), akita de pelea (con sangre de perro tosa) y akita ovejero (cruza con ovejero alemán).

Los aficionados de la raza no aceptaron las últimas dos subdivisiones como representantes de la raza, por lo que se dedicaron a repoblar Japón con el akita matagi, que no tiene las características del ovejero ni el de pelea, además, conserva las características de los spitz.

Es un perro grande de cabeza muy ancha y proporcionada con su cuerpo musculoso. Tiene una mordida muy poderosa que cierra como tijera.

Sus orejas y sus ojos siguen una forma naturalmente triangular muy particular. Los ojos son oscuros y muy pequeños, y suelen estar ligeramente separados entre sí. Las orejas también son muy pequeñas, pero gruesas y orientadas hacia adelante.

Los colores aceptas en el akita son el dorado, blanco, atigrado y sésamo. Puede llegar a pesar 45 kilogramos y a medir entre 61 y 67 centímetros (dependerá del sexo).

Tiene un temperamento sumamente tranquilo, incluso en situaciones que pudieran generarle estrés. Es reservado y tímido, pero al mismo tiempo es equilibrado y dócil. Una de las características que lo hacen destacar es la alta lealtad que le tienen a su amo.

Es un perro muy desconfiado con los desconocidos, sobre todo si se acercan rápidamente, sin embargo, no es una raza que ataque sin motivo. Es una excelente opción si lo que buscas en un perro guardian.

Su contacto con otros perros puede ser complejo, ya que suele ser dominante, y aunque no busque pelear con otros, si se molesta puede tomar a ese perro como enemigo y no hay nada que lo haga cambiar de parecer.

Es muy importante la socialización desde cachorro con otros perros, ya que no es una raza naturalmente sociable con los demás canes. El refuerzo positivo es la mejor opción cuando se trata de educarlo, debido a la gran lealtad que le tiene a su dueño.

Este perro es muy bueno con los niños cuando se trata de protegerlos, además de que al formar parte de su familia les será totalmente fiel a ellos. Sin embargo, el akita es un perro muy fuerte, con un carácter muy marcado y dominante que no dudará en retar a los más débiles para ser líder de la jauría.

Es muy inteligente, y si piensas que estás capacitado para entrenarlo puede convivir con niños sin problemas, ya que si inteligencia y lealtad no permitirá que nada les pase. De no ser así, quizá esta no sea la raza adecuada para llevar a casa con niños pequeños.

Por su denso pelaje, es aconsejable que se cepille a diario. También su alimentación es importante para que luzca con color y sano, de lo contrario se verá opaco.

Necesita hacer ejercicio todos por bastante tiempo, por lo que se recomienda que pasee dos veces al día, además de realizar alguna otra actividad.

También tiene la capacidad para adaptarse a los espacios reducidos, ya que no buscará hacer actividad física dentro de casa.

El perro Akita es una raza predispuesta a sufrir las siguientes enfermedades:

-Displasia de cadera

-Patologías del sistema inmunológico

-Patologías de las rodillas

-Disfunción de glándulas tiroides

Aunque los padecimientos de este perro sean menos comunes que las de otras razas, con la supervisión médica y chequeos constantes del veterinario se pueden prevenir todas ellas.