Kiss cancela conciertos tras enfermedad de Paul Stanley

La banda estadounidense de rock Kiss canceló los conciertos que tenía previstos en Austrialia y Nueva Zelanda como parte de su gira End of the road, debido a que su vocalista Paul Stanley enfermó.

A principios de la semana el cofundador de la agrupación se enfermó de gripa y en el transcurso de los días su condición no mejoró y también presentó una infección en la garganta, informó la banda en su página electrónica.

I Went To Evan’s Awesome Photo Shoot And Wound Up Taking A Few Shots! Thanks Brian Lowe! pic.twitter.com/cvJ8L3hsJl — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) October 23, 2019

Al principio se determinó posponer el concierto del 16 de noviembre en Perth hasta el 3 de diciembre para que Stanley siguiera con las instrucciones de reposo de sus médicos; sin embargo, la infección en la garganta requerirá de descanso vocal y medicación para que el artista se recupere por completo al menos por dos semanas.

“Se esperaba que los pocos días adicionales de descanso le permitieran a Stanley la posibilidad de una recuperación completa para que la gira pudiera continuar según lo planeado. Sin embargo, desafortunadamente esto no ha ocurrido. Stanley tiene una infección adicional en la garganta que requiere de reposo vocal completo", informó Kiss.

AUSTRALIAN TOUR CANCELLED DUE TO ILLNESS



Words cannot begin to convey our massive disappointment in having to cancel our End Of The Road tour of your incredible country. Our connection to you is unparalleled and decades deep.



Full details at https://t.co/rJjCY2aWM1 pic.twitter.com/BzNzq8aE8R — KISS (@kiss) November 14, 2019

A su vez, Paul Stanley lamentó que se hayan cancelado todos los conciertos de la gira; “esperamos tanto como pudimos y mantuvimos la esperanza hasta el último minuto de que mi situación se aclararía y podríamos avanzar. Las órdenes del doctor han tenido prioridad y finalmente ahora nos encontramos sin otra opción que rendirnos”.

Los conciertos de End of the road tour, de Kiss, que comenzó el 31 de enero pasado en Vancouver, Columbia Británica, se reanudarán el 3 de diciembre próximo en Japón.