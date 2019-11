No soy Pedro Infante para gustarle: Remmy Valenzuela a Pati Chapoy

Hace unos días, Pati Chapoy dijo que no conocía a Remmy Valenzuela, quien se desempeña como juez en La Academia.

El cantante, quien seguido logra "sold outs" en la Comarca Lagunera, no se dejó y recién le contestó.

“A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra (Remmy). ¿Quién es? No lo conozco”, le dijo Pati a Adal Ramones sobre Remmy en Ventaneando.

Remmy dijo a los medios nacionales que no le da importancia a las palabras de Chapoy y además consideró que ella está pasada de moda.

"No sé cuánto discos de oro tenga Pati (…) Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que esta un poquito pasada de moda. Somos nuevos, somos millennials, somo jóvenes, traemos modas”, dijo Remmy.