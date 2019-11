Queen busca a quien imite la voz de Freddie Mercury

Para el #FreddieChallenge se desarrolló el “FreddieMeter”, una herramienta con inteligencia artificial que analiza el tono, el timbre y la melodía del cantante para asignarles un puntaje de 0 a 100 a los fans, imitadores y cualquiera que quiera participar en el desafío.

La iniciativa se llevará a cabo en apoyo a la Fundación Mercury Phoenix Trust, creada por Brian May, Roger Taylor y Jim Beach para crear conciencia y recaudar fondos para la lucha contra el VIH/Sida.

Can anyone match @Freddie_Mercury’s legendary voice? Queen & @YouTubeMusic are challenging fans to find out!

Take on the #FreddieChallenge now → https://t.co/UGNRz9e7TX

In support of @The_MPT you can donate here: https://t.co/P0E5Ub5Y8v pic.twitter.com/NDtu56Ofki