Drake Bell hace vibrar el Foro Sol con Cielito Lindo

La estrella de la exitosa serie Drake & Josh, es uno de los cantantes favoritos de los jóvenes de México, pues se ha ganado el corazón de sus fans por sus constantes muestras de cariño hacia el país y su gente, mismo que mostró durante la ceremonia de uno de los eventos musicales más esperados del año.

A través de su cuenta oficial, Telehit compartió el momento en el que Drake de 33 años cantó un fragmento del popular tema en la región.

“Me estoy aprendiendo una canción, pero creo que con su ayuda puedo hacerlo mejor”, expresó Drake Bell ante una lluvia de aplausos y gritos de emoción que no se hicieron esperar.

Aunque el músico y actor no tiene la mejor pronunciación, sin duda, enamoró a miles de fans que se encontraban disfrutando del espectáculo.

Thank you #PremiosTelehit for having me here in Mexico... Los Amo