Ombudsman fiscal

Estimados lectores, en esta ocasión les comentaré sobre la facultad del SAT para cancelar el Certificado de Sello Digital, lo cual puede ocasionar la imposibilidad de emitir facturas, pero ¿cuáles son los motivos de dicha cancelación? y ¿qué hacer si eso ocurre? Se los explico.

El Certificado de Sello Digital es un archivo electrónico indispensable para la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), ya sean de ingresos, egresos o bien, de nómina.

Por ello, la cancelación de dicho Certificado puede resultar para un contribuyente, una situación difícil de enfrentar, toda vez que esto ocasionaría la posible pérdida de ingresos al no poder emitir sus facturas, cancelación de operaciones con sus clientes al estar imposibilitado a expedir un CFDI, o bien, el incumplimiento de obligaciones como lo es, por ejemplo, la emisión de comprobantes de nómina a sus trabajadores, teniendo como consecuencia que la erogación por sueldos y salarios que efectúa el contribuyente, no sea deducible para efectos del impuesto sobre la renta.

Como resultado de la reforma al Código Fiscal de la Federación en el año 2014, la autoridad fiscal tiene la facultad de cancelarlos certificados de sellos digital, si el contribuyente se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 17-H de ese ordenamiento legal, entre los cuales se encuentran: la omisión en la presentación de tres o más declaraciones consecutivas o seis no consecutivas, previo al requerimiento de la autoridad para su cumplimiento; que durante el procedimiento administrativo de ejecución (PAE) no localicen al contribuyente o éste desaparezca; que en ejercicio de facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado, éste desaparezca, o bien tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

Tal fue el caso de una persona jurídica colectiva en el ramo de la industria textil, a quien la autoridad fiscal dejó sin efectos su Certificado de Sello Digital, presuntamente porque los ingresos acumulables declarados en el ejercicio 2015 y las deducciones aplicadas en el ejercicio 2017, no coincidían con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos y recibidos en dichos ejercicios, así como por tener diferencias sobre las retenciones de ISR por salarios del 2018.

Ante tal situación, recibió apoyo gratuito de este OMBUDSMAN para la presentación de una aclaración a través del portal del SAT, así como en la elaboración de un escrito aclaratorio, el cual se acompañó al trámite junto con los documentos probatorios en archivos digitalizados, los cuales desvirtuaban las presuntas irregularidades detectadas por la autoridad fiscal, por lo que se solicitó el desbloqueo de su Certificado de Sello Digital.

A través de las acciones de investigación realizadas por el área de Quejas de esta Procuraduría, y del análisis al escrito y la documentación que se aportó, se logró aclarar la situación fiscal del contribuyente y como consecuencia la contribuyente pudo generar un nuevo Certificado de Sello Digital.

Por actos como el mencionado o cualquier otro que provenga de una autoridad fiscal federal, como son el SAT, IMSS, INFONAVIT o CONAGUA, o de una coordinada respecto de contribuciones fiscales de carácter federal, PRODECON puede apoyarlo

