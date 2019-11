'Quiero ser como Pedro Infante', dice lagunero de La Voz Kids

"Cuando sea grande quiero ser como Pedro Infante", aseguró en entrevista con El Siglo de Torreón el niño Adolfo Graciano, quien forma parte de La Voz Kids desde el pasado domingo.

Con su potente voz, el chico originario de Lerdo, Durango, cautivó a los coaches Melendi, Lucero y Carlos Rivera, durante su presentación. Interpretó la rola Afuera está lloviendo del cantante Julión Álvarez.

Graciano, quien decidió quedarse con el español, comentó que admira el legado del fallecido "Ídolo de Guamúchil" a quien conoció gracias a su abuelita ya que ella le ponía películas del artista.

"Mi máximo ídolo es Pedro, cuando sea grande quiero ser como Pedro Infante. Mi abuela veía cintas de él, entonces a mí me empezaron a gustar al grado de verlas con ella y luego yo solito las veía. Luego, me decían que por qué me gustaban, ya que a las personas se les hacía raro", relató.

El pequeño informó vía telefónica que además del intérprete de Amorcito corazón es admirador de otros artistas y en sí del género regional mexicano, en el que buscará destacar.

"También me gustan Julión Álvarez, Jorge Negrete y Vicente Fernández. Me gusta el regional y también la banda sinaloense. De hecho me gustan las melodías de estos ritmos tanto actuales como viejitas".

Próximo a terminar su educación primaria en una institución de Gómez Palacio, Graciano comentó que se sintió muy halagado de que Lucero, Melendi y Rivera voltearan su silla al escucharlo cantar.

"Me siento muy emocionado, pero con algo de nervios. Fue muy emocionante verlos interesados en mi voz.

"Desde un inicio yo decidí que quien fuera el primero que volteara sería con quien me quedaría, por eso opté por Melendi".

El pequeño dijo que hará todo lo posible para poner muy en alto el nombre de Lerdo y con ello a la Comarca Lagunera.

"Voy a darlo todo en la próxima etapa que será la de Las Batallas. Gracias a todas las personas que me han apoyado, sobre todo a mi familia que nunca me descuida. Van a ver que no los voy a defraudar".

La Comarca Lagunera ya suma tres representantes en el programa: José Pablo Montaña y Nadia Ríos de Torreón, y ahora Adolfo de Lerdo.

Este domingo se llevará a cabo la última noche de audiciones de La Voz Kids y a partir del 24 de noviembre comenzará el ciclo de Las batallas.

De acuerdo con información difundida en la prensa nacional, La Voz se impuso en rating ante su competidor de Azteca, La Academia.