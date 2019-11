Diabetes, un peligro a nivel mundial

Don Armando González lleva 20 años con diabetes tipo 2. El año pasado pensó que perdería su pie derecho por una infección, ya que debido a que tiene "azúcar" la herida no cicatrizaba.

"Ni siquiera me di cuenta. Empezó como una ampolla en la planta del pie, luego fue cambiando de color hasta volverse casi morado, me salió pus y me dijeron en el Seguro que era pie diabético. Se tardó en cerrarme como dos meses con curaciones diarias. Desde entonces cuido más lo que como, estoy más al pendiente. No quiero perder una pierna como tanta gente que uno ve", confesó el señor de casi 70 años de edad.

Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 30 segundos en algún lugar del mundo una persona pierde alguna extremidad inferior a raíz de padecer diabetes. Además, cada ocho segundos muere alguien por complicaciones con esta enfermedad.

La diabetes es un padecimiento crónico que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 6, César del Bosque, señaló que en la Región Lagunera son 600 personas que se encuentran en tratamiento según la Secretaría de Salud. Se han detectado 18 nuevos casos en lo que va del año.

El mayor problema con la diabetes son sus complicaciones derivadas.

Uno de cada tres pacientes con esta enfermedad desarrollará pérdida de la visión durante su vida. Además, tienen hasta tres veces más posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

La insuficiencia renal también es 10 veces más común en personas que padecen diabetes.

Son tres formas principales de diabetes: tipo 1, tipo 2 y gestacional. La tipo 2 es la más común y representa el 90% de los casos. Se relaciona con factores de riesgo modificables, como la obesidad, peso excesivo, falta de actividad física y regímenes de alimentación de alto contenido calórico y poco valor nutritivo. La buena noticia es que el 50 por ciento de la diabetes tipo 2 es prevenible y depende exclusivamente de los hábitos de las personas.

En el último año en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la prevalencia de pacientes con diabetes fue de 9.04 por cada 100 atendidos. En total, las consultas por esta enfermedad en este período ascendieron a 3 millones 16 mil 588 pacientes, de los cuales 1 millón 815 mil 518 fueron mujeres (60.2%) y 1 millón 201 mil 70 fueron hombres (39.8%). El 98.6 por ciento del total, 2 millones 974 mil 646, tienen una edad entre los 30 y los 85 años.

La diabetes es la segunda causa de muerte debajo de las enfermedades cardiovasculares y de hecho en las unidades médicas del IMSS cada hora se detecta un promedio de 15 nuevos casos de derechohabientes con esta enfermedad, es decir, 348 al día.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en México, se gasta alrededor de 3 mil 872 millones de dólares en atención a la diabetes anualmente, es decir, casi 75 mil millones de pesos.

El gasto mensual en promedio de una persona con diabetes que tenga seguridad social ronda en los dos mil pesos mientras que una que no lo tiene gastará en promedio cerca de ocho mil pesos, dependiendo del tipo de medicamento que use y la marca.

Para don Armando, ser derechohabiente del IMSS fue una gran ayuda puesto que no contaría con recursos para sus tratamientos de otra manera.

"Simplemente cuánto cuesta la hemodíalisis. Sí reniega uno mucho en el IMSS porque están siempre muy saturados pero de otra manera no podría uno pagar todo, las inyecciones de insulina son caras", declaró.

Noviembre de 2019 marca el segundo año de la campaña dedicada a la familia y la diabetes por parte de la OMS, por la que todas las instancias de Salud en México replican acciones en torno a la prevención y cuidado. El lema de la campaña de este año es "Diabetes: Protege a tu Familia". El principal objetivo de la campaña es aumentar la concientización sobre el impacto que la diabetes tiene sobre la familia y promocionar el papel de la familia en la gestión, la atención, la prevención y la educación de la condición.

Estadísticas