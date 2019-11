Priorizó Trump interés de investigar a Biden en Ucrania

El mayor interés que el mandatario de EUA, Donald Trump, tenía en Ucrania eran "las investigaciones" al exvicepresidente Joe Biden, uno de los aspirantes demócratas a las elecciones presidenciales de 2020, aseguró este miércoles Bill Taylor, el diplomático estadounidense de mayor rango en Ucrania.

Taylor hizo esas declaraciones en las primeras audiencias públicas de la investigación de la Cámara Baja de EUA que podrían derivar en un juicio político contra Trump si se demuestra que abusó del poder de la Presidencia al pedir a Ucrania que investigara a Biden, que podría ser su rival en 2020.

El diplomático desveló la existencia de una llamada telefónica que se produjo en julio en un restaurante entre Trump y el embajador estadounidense ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, otro de los protagonistas de la polémica y que fue escuchada por encima por uno de los miembros del equipo de Taylor.

Después de la llamada, el ayudante de Taylor preguntó a Sondland sobre la opinión del presidente sobre Ucrania y este supuestamente "respondió que al presidente Trump lo que más le importaban eran las investigaciones sobre Biden", de acuerdo con lo que declaró hoy el diplomático.

Ucrania ha estrechado su relación con EUA desde 2014, cuando Moscú se anexionó la península de Crimea; y, de hecho, desde 2014 el Congreso estadounidense ha autorizado 1,600 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania.

Según lo indicado por Taylor, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, era el líder de un canal "altamente irregular" de comunicación con Ucrania y que estaba socavando los objetivos oficiales de la diplomacia estadounidense en el país europeo, al que Washington había pedido reformas energéticas y lucha contra la corrupción.

La llamada telefónica entre Trump y Sondland se produjo supuestamente el 26 de julio, un día después de la polémica conversación telefónica en la que el mandatario estadounidense pidió a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, que le hiciera un "favor".

Taylor ha asegurado que el presidente estadounidense condicionó dos cosas -la entrega a Ucrania de 400 millones de dólares en ayuda militar y la programación de una reunión en la Casa Blanca entre Trump y Zelenski- a un compromiso de Kiev de investigar a Biden y los demócratas.

Las audiencias están siendo retransmitidas en directo por las principales cadenas de televisión.

Se trata de las primeras audiencias sobre un juicio político a un presidente de EUA en dos décadas, desde que Bill Clinton (1993-2001) tuviera que responder sobre su relación con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky, un proceso del que salió absuelto.

Niega llamada