Descubre... Chiapas

Nada prepara al visitante para la majestuosa vista de la Sima de las Cotorras. Este paraje se halla a una hora y media de Tuxtla Gutiérrez por carretera, y es parte de la Reserva de la Biósfera El Ocote. El centro de atención al visitante tiene un restaurante, así como cabañas de hospedaje y zona de campamento. Su mirador es el punto inicial para conocer la sima, una cavidad natural de forma cilíndrica, de 160 metros de diámetro y 140 metros de profundidad que puede apreciarse de varias maneras: a través de un descenso a rappel hasta sus entrañas o recorriendo a pie el borde, por una estrecha vereda, con un arnés puesto y anclado a una línea de vida. La primera opción implica un esfuerzo físico moderado. Para el recorrido por la orilla, basta seguir las indicaciones de los guías para adentrarnos en la sima. Esta vereda de seguridad permite bajar algunos metros por la pared vertical que bordea la cavidad y tomar vertiginosas "selfies". En este tremendo agujero en la tierra habitan cotorras de un verde brillante, y los viajeros podemos contemplar sus vuelos circulares, además de una serie de intrigantes pinturas rupestres en tonos rojos, plasmadas en puntos que parecieran inaccesibles sin equipo de alpinismo moderno. La antigüedad de estos vestigios es de más de 10 mil años. Figuras humanas estilizadas, siluetas de manos, ojos y triángulos fueron dejados en las paredes de la sima por tribus que antecedieron por milenios a los actuales grupos zoque de la zona. Este escondite tiene un pulcro mantenimiento por parte del personal de la cooperativa, sin una pieza de basura a la vista, por lo que el contacto con la naturaleza se percibe sin estorbos. La tercera opción para admirar la grandeza de la sima es desde el cielo. La empresa Club de Vuelo Valle Bonito ofrece un acercamiento espectacular a esta formación y a otras similares sin acceso por tierra. Y es que la Sima de las Cotorras no está sola: existen otras cavidades similares pero, por lo denso de la jungla, no hay manera viable para llegar a éstas. A bordo de un ultraligero podemos verlas desde el aire, sin que nada estorbe a la vista. Para esta experiencia se recomienda llevar una chamarra, pues a pesar de que la temperatura es cálida en tierra, a los 300 pies (más de 91 metros) y a 100 kilómetros por hora, el frío golpea con fuerza. El ascenso y el aterrizaje son sumamente suaves, pero se recomienda no llevar nada valioso que pudiera caer.