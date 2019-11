Van 309 muertes por diabetes en La Laguna de Durango

De enero a octubre de este año, la Jurisdicción Sanitaria Número Dos registra 309 muertes relacionadas con la diabetes y sus complicaciones, informó el titular Luis Manuel Ortega Amador.

Además en los 12 municipios que tiene bajo su cargo, durante este 2019 ha registrado 626 casos nuevos de diabetes mellitus tanto en hombres como mujeres.

"En el caso de la mortandad son 67 por complicaciones renales, 102 por complicaciones específicas de la misma diabetes y 140 por complicaciones múltiples en corazón, riñones, todo", explicó.

Según la Secretaría de Salud, esta enfermedad se da cuando los niveles de glucosa en la sangre son más elevados de lo normal.

Sucede cuando el páncreas no produce insulina (diabetes tipo 1 o juvenil), la que produce no es suficiente o bien la insulina no se produce de manera eficaz (diabtes tipo 2).

La insulina es una hormona que el cuerpo necesita para transformar la glucosa en energía.

La dependencia federal informó que en México, el 95 por ciento de los casos de diabetes mellitus es de tipo 2 y afecta al 9.2 por ciento de los mexicanos.

Señaló que este padecimiento junto con las enfermedades cardiovasculares son las dos principales causas de muerte en la población mexicana.

Los datos fueron revelados en el marco del Día Mundial de la Diabetes a celebrarse hoy.

La Organización Mundial de la Salud asegura que la diabetes, llamada a menudo una "enfermedad silenciosa", puede desarrollarse en las personas sin mostrar síntomas al inicio.

Si no se maneja adecuadamente, la diabetes puede conducir a graves complicaciones, como problemas cardíacos, renales, de la vista y también circulatorios que pueden causar discapacidad permanente o hasta una muerte prematura. Sin embargo, la diabetes se puede prevenir o demorar a través de cambios del estilo de vida