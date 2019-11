Potencias, con un pie dentro de la Eurocopa

- Con Holanda perdiéndose la Eurocopa de 2016 e Italia ausente de la Copa Mundial de 2018, algunos de los históricos del futbol europeo inesperadamente quedaron al margen de las más recientes grandes citas internacionales.

No se esperan grandes sorpresas cuando las eliminatorias para el campeonato europeo del año próximo se completen en los próximos días.

Seis selecciones - Bélgica, España, Italia, Polonia, Rusia y Ucrania - ya sacaron sus pasajes al torneo y otras 14 plazas se definirán tras los últimos partidos de los grupos.

La campeona mundial Francia, el vigente monarca europeo Portugal y los pesos pesados Alemania, Inglaterra y Holanda están en condiciones para terminar en los primeros dos puestos de sus respectivos grupos, asegurando su lugar en el certamen que se disputará en varias ciudades del continente entre junio y julio de 2020.

También hay oportunidad para los chicos de Europa. Finlandia, por ejemplo, solo necesita vencer a Liechtenstein para clasificar a su primer gran torneo.

Francia, campeona de la última Copa del Mundo, comparte la cima del Grupo H con Turquía y asegurará quedar entre los dos primeros lugares con un triunfo hoy ante Moldavia. En caso de que pierdan en París, los franceses tendrán otra oportunidad de clasificarse el domingo ante Albania.

Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, garantizará su boleto con un triunfo en casa ante Lituania y de visita ante Luxemburgo, dos equipos que están en el fondo del Grupo B.

Inglaterra necesita solo un triunfo en sus dos últimos partidos (hoy en casa ante Montenegro o de visita el domingo en Kosovo) para terminar líderes del Grupo A.

En el Grupo C, Alemania y Holanda están empatados en puntos y necesitan cuatro unidades en sus últimos dos partidos clasificatorios. Ambos conjuntos jugarán ante Irlanda del Norte, tercero a tres puntos de distancia.

Las últimas cuatro plazas para completar el elenco de 24 equipos en la Eurocopa serán definidos en un repechaje en marzo.

¿Fallará Cristiano Ronaldo en clasificar a un gran torneo?

La UEFA odiaría ver a la estrella de Portugal quedar fuera, pero su equipo no ha brillado en las eliminatorias y está ocho puntos por detrás de Ucrania, líder en el Grupo B.

Portugal es el favorito en los duelos ante Lituania el jueves y Luxemburgo el domingo para asegurar el segundo puesto.

Aún así, tienen escaso margen de error. No sumar puntos le permitiría a Serbia superarlos, forzando a Portugal a la repesca.

Inglaterra disputará su partido internacional número mil ante Montenegro y celebrará la ocasión de varias maneras, incluyendo un reconocimiento a exjugadores y exentrenadores. Los jugadores, además, portarán números especiales en sus camisetas.

Kosovo, que fue admitido como miembro de la UEFA y FIFA recién en 2016, es tercero del grupo y podría asegurar su clasificación automática con un triunfo ante la República Checa el jueves y con un empate ante Inglaterra.

Finlandia es la única selección nórdica que nunca se ha clasificado a un Mundial o una Eurocopa. Eso podría cambiar esta semana.

Los finlandeses marchan en el segundo puesto del Grupo J, cinco puntos por delante de Armenia y Bosnia-Herzegovina, y acompañará a Italia al torneo si vence de local al colista Liechtenstein el viernes o si Bosnia no logra ganarle a los italianos. Tendrán una segunda oportunidad, si es necesaria, al medirse contra Grecia el lunes.

El técnico de Finlandia es un maestro de escuela primaria, Markku Kanerva, quien llevó al equipo a su primera Eurocopa Sub-21 en 2009 y, una década después, sigue destacándose al mando de la selección mayor.

Teemu Pukki, delantero del Norwich City de la Liga Premier, suma siete goles en las eliminatorias y tiene al equipo al borde de su mayor logro, excediendo lo hecho por previos referentes como Sami Hyypia y Jari Litmanen.

Las eliminatorias han resultado ser más complicadas para Croacia que el Mundial del año pasado.

Los croatas lideran el parejo Grupo E pero de perder ante Eslovaquia el sábado, los subcampeones mundiales podrían quedar a merced de otros resultados.

Duelos para hoy