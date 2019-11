'Tri' Sub-17, por el preciado boleto

Con la intención de llegar al compromiso definitivo por el título, la Selección Mexicana de futbol se medirá hoy ante su similar de Holanda en una de las dos semifinales del Mundial Sub-17.

Ambos clubes llegan con similitudes en rendimiento y resultados, pues los mexicanos cosecharon un empate ante Paraguay y una derrota ante Italia en sus primeros compromisos del certamen; mientras los europeos sumaron dos caídas consecutivas ante Japón y Senegal.

Pese al incierto arranque protagonizado, los combinados ahora están entre los mejores cuatro al venir de menos a más con el transcurso de la justa y acumulan una racha de tres victorias consecutivas.

Los dirigidos por el "Chima" Ruiz apabullaron 8-0 a Islas Salomón en el tercer partido de la fase de grupos; derrotaron 2-0 a Japón en octavos de final y recién eliminaron por la mínima diferencia a Corea del Sur en los cuartos de final.

3 FINALES de Mundial Sub-17 ha jugado la Selección Mexicana; ganó dos campeonatos.

Por su parte, la Naranja Mecánica pasó por encima de Estados Unidos 4-0 previo a la ronda eliminatoria; triunfó 3-1 ante Nigeria en octavos y propinó un 4-1 a Paraguay en la ronda de los mejores ocho, además tiene en Sontje Hansen al máximo goleador del certamen, con seis tantos conseguidos.

Esta será la tercera oportunidad que se midan las caras en esta justa; en 2005, también en semifinales, los aztecas arrollaron 4-0 a los holandeses para posteriormente proclamarse monarcas en aquel Mundial celebrado en Perú.

En 2011, en el torneo desarrollado en territorio mexicano, el resultado también favoreció a los entonces locales, pues se llevaron el triunfo 3-2 en la fase de grupos; el "Tri" logró además el título en aquella oportunidad, mientras Holanda quedó como último lugar del grupo A.

Desde los inmejorables antecedentes, así como de la actual defensa del Tricolor, comandada por el sólido central Víctor Guzmán, el conjunto nacional intentará hacerse fuerte y plantearle un partido de tú a tú frente a uno de los ya favoritos para erigirse como campeones.

Muñoz, a emular a Rivas

El juvenil canterano de Santos Laguna, Santiago Muñoz, buscará emular lo realizado por el actual titular indiscutible con los Guerreros, Ulises Rivas, en llegar a una final de la Copa del Mundo Sub-17. Rivas Gilio, fue el capitán del Mini Tricolor, que en el 2013, se quedó con el subcampeonato en el certamen disputado en Emiratos Árabes Unidos, donde fueron derrotados en la final por la imparable Nigeria, quienes en la ronda de grupos, los habían goleado 6-1. En aquella edición, Ulises disputó los 7 partidos de la competencia, con 629 partidos en la cancha, un gol anotado ante Irak y una asistencia, en el equipo que dirigía Raúl “El Potro” Gutiérrez. Aunque se desempeñan en diferentes posiciones, en el actual Mundial, Muñoz es titular indiscutible con el “Chima” Ruiz, como su centro delantero y aunque no estuvo en la goleada 8-0 ante la débil Islas Salomón, es un referente en el ataque azteca. “No me gustan los 9 que juegan sólo con presencia de área, me gustan los 9 que salen a jugar, que generan fútbol, que protegen el balón y que también tienen presencia en el área” dijo el estratega mexicano, en una entrevista concedida a la FIFA. Santiago, no es el único elemento no nacido en México. Efraín Álvarez, el otro atacante del Tricolor, nació en Los Ángeles, California, pero optó por jugar para los verdes, al tener la doble nacionalidad. “Estamos en una situación diferente y hablamos entre nosotros del tema, pero siempre sabiendo que en el grupo somos todos iguales”, le dijo Santiago a FIFA.com. Ese ida y vuelta fraternal no muere en una habitación de hotel. El césped también es testigo. “Nos entendemos muy bien en el campo”, dice Muñoz.