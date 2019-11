Impulsarán lo 'Hecho en México'

En el marco del Buen Fin, las confederaciones de cámaras Industriales (Concamin) y Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco y Servytur) se comprometieron a impulsar la oferta de productos fabricados en México, así como brindar calidad y buenos precios.

El Concamin, que agrupa a distintos sectores industriales, expuso en un comunicado que al impulsar los productos de fabricación nacional "no sólo se detona el mercado interno, sino que se impulsa toda la cadena productiva con la marca Hecho en México".

Recordó que el pasado 23 de octubre firmó un convenio con la Concanaco para impulsar entre sus agremiados el programa, y lograr con ello que las promociones y ofertas de los comerciantes y empresas sean de las mejores.

Señaló que los industriales ofrecen las mejores condiciones para que su contraparte tenga las condiciones adecuadas y al final genere ofertas atractivas para los consumidores que buscan aprovechar las ofertas del Buen Fin.

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, dijo que con el Buen Fin, además de las buenas ofertas y servicios "se dará un impulso al consumo y eso generará un círculo virtuoso en favor de la actividad productiva del país".

Consideró que del 15 al 18 de noviembre próximo, el descuento de origen tendrá un mayor impacto en el poder de compra de la gente y en la medida que se sumen más industrias a este Buen Fin se superarán las expectativas.

Cervantes Díaz declaró que espera que además de las ofertas por parte de las empresas y comerciantes se den ofertas desde el productor, para que sean menores los costos y los precios sean más atractivos.

Por último, reconoció que de esta forma se cumple con el compromiso del Buen Fin, el cual es apoyar la economía familiar e incentivar el mercado interno, protegiendo al consumidor y acrecentando el comercio formal.

Ante un panorama económico desalentador de apenas 0.1 por ciento de crecimiento este año, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con mesura y evitar endeudarse durante el Buen Fin, que se realiza del 15 al 18 de noviembre.

A una horas de arrancar la novena edición del Buen Fin, el presidente del organismo, Cuauhtémoc Rivera, dijo que muchas de las ofertas del Buen Fin a meses cargan el costo financiero al precio de los productos y, los consumidores terminarán pagando más.

De ahí que rechazó esta campaña de marketing consumista que combate al consumo responsable y promueve un consumo emocional. "El gasto del aguinaldo en este tipo de compras novembrinas del Buen Fin desembocan en deudas decembrinas y lleva a la gente romper el cochinito y empeñar sus bienes para solventar los gastos de compra de ropa invernal, posadas, cenas de Navidad, Año Nuevo, juguetes y regalos de temporada".

El dirigente de los pequeños comerciantes reconoció que si bien hacer esas compras no es malo, pero tampoco son imprescindibles.

Destacó que más de 20 países, incluidas las potencias económicas, como Japón, Alemania, China y Estados Unidos, están en una etapa de desaceleración económica y México forma parte de este grupo con escenario de incertidumbre, por lo que ante este panorama, "el Buen Fin pareciera un chiste de mal gusto".

Este panorama, agregó, ha propiciado un clima de desempleo, salarios mal remunerados y bajo poder adquisitivo, lo que ha generado una mala calidad de vida para la población.

Por ello, resaltó, los consumidores no deben endeudarse sin analizar ante el tipo de crédito que se ofrece, "no debemos gastar más de los que podremos pagar y no debemos comprometer la calidad de vida de la familia".