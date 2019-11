Reportan ausentismo en escuelas de Madero

De los 12 mil 500 alumnos de nivel básico en Madero que acuden a las 39 escuelas de preescolar, 49 primarias y 12 de nivel secundaria, solo acudieron 6 mil estudiantes.

La coordinación de servicios educativos informó que a preescolar llegó el 2 por ciento del alumnado; en nivel primaria el 19 por ciento y en secundaria el 27 por ciento, por lo cual solo el 48 por ciento de los estudiantes acudieron a clases ante las inclemencias del clima.

La dependencia señaló que las bajas temperaturas sorprendieron a los habitantes de la región, ya que después de tener días calurosos, el termómetro descendió a los 7 grados y lo resintieron los menores, por lo que muchos de los padres de familia optaron por no enviar a sus hijos para evitar complicaciones de salud, lo cual, enfatizó, es válido.

Además, la Secretaría de Educación, dirigida por Higinio González Calderón, mantiene los criterios para la suspensión de clases: 0 grados para preescolar, -1 en primaria y -2 en secundaria.

Por lo anterior, pone a disposición de la decisión de los padres el llevar a sus hijos o no a la escuela, exhortando a no exponer la salud de los estudiantes y mientras las condiciones climáticas no sean las óptimas para salir de las viviendas, siendo que habrá tolerancia ante las faltas por esta situación.

Se espera que para hoy jueves la asistencia pueda aumentar, esto a pesar de la próxima llegada del megapuente, y ante la posibilidad de que el clima se registre menos frío y sin lluvia, por lo que los directivos se mantienen atentos a cualquier hecho que pudiera suceder dentro de los diferentes planteles educativos.

La Secretaría de Educación Pública dispuso que el próximo viernes 15 de noviembre se desarrollará el Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes no tendrán clases, y esto aunado al asueto del lunes 18 de noviembre por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) dará como resultado un "megapuente" de cuatro días.

Faltan por frío