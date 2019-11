Aplicaciones más inteligentes con IA

Muchas de las aplicaciones hoy en día se apoyan en soluciones y análisis hechos por Inteligencia Artificial, sin embargo, el hecho de que los datos deban transferirse del dispositivo a una base de datos y luego estos sean analizados y, posteriormente enviados de vuelta, puede resultar un poco problemático para la inmediatez de las necesidades actuales. Sin embargo Huawei puso a disposición de los desarrolladores, la herramienta HiAI, con la cual se puede convertir a las apps en elementos mucho más inteligentes.

HiAI se trata de una herramienta basada en la Inteligencia Artificial On Device, esto es, que el análisis de los datos y el procesamiento de estos se realiza en el mismo dispositivo, sin ser enviado a una base y procesados de forma remota. Esto permitirá no solo tener información más rápida sino darle más poder a las soluciones ofrecidas por los creadores. "Debemos estar preparados para tomar ventaja de la plataforma HiAI ahora, pues la Inteligencia Artificial "On Device" representa muchas ventajas, principalmente porque los datos son procesados en el dispositivo mismo pero, además, es más seguro pues tu información se queda en tu teléfono o PC o smartwatch, además no necesita de conexión a alguna red, por lo que podrás seguir disfrutando de los beneficios del análisis de data sin estar online", dijo Daniel Dias, Product Director de Huawei en Brasil.

Sin embargo, los desarrolladores deben enfrentarse a diversos retos al momento de sacar el mayor provecho de sus aplicaciones, como las limitantes de memoria, procesamiento o incluso almacenamiento, algo en lo que HiAI también toma partido.

Gracias a funciones como Foundation, serás capaz de elevar las capacidades del dispositivo, enfocando todo a la aplicación que se utiliza. Durante el evento, estas capacidades fueron presentadas a través de la app SketchAR que te permite aprender a dibujar a parir del escaneo de un dibujo ya hecho, ofreciendo el paso a paso desde un boceto para lograr el resultado final.

De igual modo, la función HiAI Engine permite enfocar esfuerzos a tareas como reconocimiento de texto, de imágenes, facial, de video y hasta de códigos con lo que se pueden crear, por ejemplo, traducciones a mayores niveles, tal es el caso de la aplicación Storysign que, apoyada de HiAI Engine, es capaz de identificar cuentos para niños y traducirlos en lenguaje de señas, para que así, niños con discapacidad auditiva puedan aprender dicho lenguaje.

Las funciones optimizadoras de HiAI ya son parte de un gran ecosistema, que sigue en crecimiento con más de 3 mil 500 asociados y 40 mil desarrolladores trabajando con ella, la cual es compatible con más de 20 dispositivos de la familia Huawei.

Para empezar a desarrollar y optimizar tus aplicaciones con HiAI, ingresa al sitio: developer.huawei.com/consumer/en/hiai