Sarah Michelle Gellar anuncia nuevo proyecto

La actriz estadounidense Sarah Michelle Gellar protagonizará el thriller Sometimes I lie, su segundo proyecto para streaming luego de anunciar su participación en la serie Other people's houses.

Producida por Ellen DeGeneres, la nueva serie está basada en la novela homónima de Alice Feeney, que cuenta la historia de "Amber Reynolds", quien está en coma y es incapaz de recordar cómo llegó ahí.

Atrapada en su propio cuerpo, "Reynolds" se encuentra aterrorizada a la par que deberá reconstruir sus recuerdos ya que está segura de que su actual condición no fue un accidente y su vida aún está en peligro.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la plataforma de Fox eligió a Gellar, ganadora del Emmy y reconocida a nivel mundial como "Buffy, la cazavampiros", para sus dos producciones.

Sometimes I lie contará con el guión de Robin Swicord (El curioso caso de Benjamin Button), en tanto que Other people's houses supone un drama basado en la novela de Abbi Waxman.

Cabe recordar que desde 2014, con The crazy ones, Sarah Michelle no es un personaje regular en una serie. En 2019 participó en un capítulo de The big band theory y anteriormente prestó su voz para Pollo robot (2005-2018) y Star Wars Rebels (2015-16).