Sin dinero para pagar adeudo con los docentes

No hay dinero para la regularización del pago de quinquenios y tampoco los adeudos que tiene el Gobierno del estado de Durango con el magisterio, por lo que ni este año y posiblemente tampoco el próximo, recibirán la prestación como lo marca la ley.

Integrantes del Movimiento Base Magisterial se reunieron el pasado martes con el secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, en la ciudad de Durango para conocer el avance en esta demanda de los docentes.

"La respuesta muy explícita es: 'no hay dinero' y todo lo que ha estado haciendo el sindicato es darle atole con el dedo al gremio, entonces, nosotros buscaremos replantear la estrategia y presionar a la Secretaría de Educación", dijo Enrique Santos, vocero del Movimiento. Según explicó, la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) les había dado algunas fechas para el pago de esta prestación, mismas que fueron desmentidas por Calderón Luján. "La respuesta es que no hay dinero y quién dijo que hay dinero, Lorenzo Salazar (secretario general de la Sección 44), es un mentiroso, porque no hay dinero ni para el último de octubre ni para diciembre, como había dicho, y posiblemente, tampoco el próximo año".

Recordó que por un quinquenio se debe pagar el 10 por ciento del sueldo, lo que equivale a alrededor de 150 pesos por cada cinco años cumplidos.

Actualmente, les dan de 10 a 15 pesos.

Docentes

La Secretaría de Educación del Estado de Durango reconoció a 11,282 trabajadores de la educación del Sistema Estatal activos con derecho a recibir el pago del quinquenio.

9 MESES

En paros, manifestaciones y negociaciones, cumplen docentes por pago de prestación.