De haber querido,habría sido el goleador de la Premier: Pavel Pardo sobre Vela

El nivel que Carlos Vela mostró recientemente en la MLS causó todo tipo de sensaciones en los aficionados. Pero son más los que se han lamentado de que el enorme talento de Vela no fue equiparable a su ambición como futbolista profesional. Y ese criterio no solo se quedó en los aficionados, sino también en colegas y entrenadores del delantero mexicano.

Durante una entrevista con ESPN, Pavel Pardo recordó el momento en que el entonces técnico de la Selección Mexicana, Sven Goran Eriksson, convocó por primera vez a Carlos Vela y que ambos comentaban la calidad de sobra que tenía.

"Yo veía jugar a Carlos y decía: Este jugador tiene demasiada calidad", contó el ex seleccionado nacional. "Platicando alguna vez con Eriksson me dijo que habló con Arséne Wenger y él le dijo: 'Si Carlos Vela quisiera, sería el goleador de la Premier League", contó el exseleccionado nacional.

Sin embargo, el técnico francés enfatizó que el éxito es una responsabilidad que muchos jugadores no quieren asumir. Hace unos días, el mismo Carlos Vela admitió arrepentirse de no escuchar los consejos de jugadores veteranos durante su paso en el futbol europeo, por lo que no pudo explotar su carrera como hubiera querido en el viejo continente.