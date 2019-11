Everything I Wanted, lo nuevo de Billie Eilish

La cantante estadounidense Billie Eilish reveló este miércoles su nuevo sencillo Everything I Wanted, la primera canción desde su disco debut en la que, con un ritmo difícil de sacar de la cabeza, vuelve a hablar del suicidio.

Se trata de su primer tema inédito desde When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, el álbum que catapultó su carrera y le puso en el centro de la escena musical mundial del dark pop.

La artista de 17 años, todo un fenómeno también en las redes sociales, recurrió este vez a un ritmo lento que contrasta con sus anteriores trabajos, mucho más agresivos y desenfadados.

"Este disco es especial para mí. Les diré pronto por qué", escribió la cantante en Instagram junto a la portada de la canción, que muestra una composición minimalista de varios colores.

La artista publicó, además, una serie de fotografías en las que se le ve vestida con sus ya tradicionales pantalones de ejercicio y sus sacos deportivos.

En una reciente entrevista con la BBC, Eilish reveló que "casi toda esa canción trata sobre la relación con Finneas", su hermano y a quien considera su "mejor amigo" y "cómplice" musical.

Precisamente, la artista había adelantado en sus redes sociales que compuso la canción junto a él, aunque aún se desconocen los detalles del resto del disco al que pertenece el tema.

"Comenzamos a escribirlo porque literalmente tuve un sueño en el que me suicidé y a nadie le importó, y todos mis mejores amigos básicamente salieron en público y dijeron como 'oh, nunca nos agradó'", contó Eilish, en cuya discografía son recurrentes temas como la depresión o el suicidio.

Hace dos días la cantante había anunciado que hoy lanzaría su nueva canción, lo que generó expectativa en sus millones de seguidores en internet.

En una hora, el vIdeo de su nuevo tema ya acumulaba más de 15.000 visualizaciones.

La interprete y creadora de éxitos como Bad Guy o Bury a Friend también había compartido en sus historias de Instagram que trabaja en un video musical para su tema Xanny, que está por estrenarse, y que tiene dos canciones listas para publicar.

De hecho, no hace mucho trascendió una imagen de Eilish en el estudio con la española Rosalía, lo que incendió las redes sociales ante las expectativas por el tema que han preparado juntas.

Además, como parte de sus nuevos proyectos la cantante iniciará una gira internacional en marzo por Estados Unidos y pasará a partir de mayo por diferentes países de Latinoamérica.

Está previsto, asimismo, que a partir de julio arranque su tour europeo con unas primeras actuaciones en el festival NOS Alive de Algês (Portugal) el día 10 y en el madrileño Mad Cool, que tendrá lugar entre el 8 y el 11 del mismo mes.