Lerdo Próspero pide cancelación del proceso de licitación de recolección de basura

La asociación civil Lerdo Próspero pide la cancelación de la licitación para el servicio de limpieza y criticó el proceso de la convocatoria lanzada para concursar, debido a que no se publicó en el Periódico Oficial del Estado ni en el diario de mayor circulación, tal y como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango en su artículo 27, además de que no se le notificó a las y los regidores.

“Eso demuestra que ya está arreglado todo, es increíble que hasta el jueves sea el último día para presentar las propuestas y que no se le notifique, para empezar a los miembros del Cabildo, ni siquiera a la comisión, definitivamente es algo turbio”, dijo Georgina Solorio, presidenta de la organización.

Señaló que de antemano, Lerdo Próspero pide que sea el mismo municipio el que continúe haciéndose cargo del servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición de los residuos sólidos no peligrosos del municipio. “Nuestra postura es que se cancele la licitación y que sea el municipio quien siga dando el servicio de limpieza, no hay una razón para licitar ese servicio (…) un buen gobierno no oculta las cosas, transparenta y hace todo con claridad y conforme a derecho”, dijo.

