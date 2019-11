Arremeten contra comentarista tras dichos sobre Torreón; ellos responden

A lo largo del día, miles de laguneros se sintieron ofendidos por las declaraciones en forma de mofa hacia Torreón realizadas por el cronista Raoul “El Pollo” Ortíz, a lo que él y sus compañeros aclararon lo sucedido en el video.

En Instagram, una usuaria le comentó al “Pollo” que ya no era bienvenido en la región a lo que el narrador comentó lo siguiente.

“No me interesa discutir este tema que solo fue creado para alzar a la masa de Torreón en nuestra contra. No dan el contexto que era, una cena de amigos, todos tirando bromas, locales y no locales andábamos igual. Si se ofendieron, perdón, nunca fue mi intensión”.

Además de la explicación hecha por Raoul, Giselle Zarur, salió a la defensa de su compañero de transmisiones, explicando lo sucedido y dejando en claro que le gusta venir a Torreón para narrar los juegos de Santos Laguna.

“Nos encanta ir a Torreón y jamás fue para ofender a nadie, siempre hemos hablado de lo bien que nos va estando allá. Ese día estábamos bromeando incluso con locales, jamás se ofendió, ni se buscó hacerlo”, sentenció la comentarista.