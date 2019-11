Licitación ya estaba, pero no quería darla a saber: regidora de Lerdo

Francisca Blanco Villanueva, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos en el Cabildo de Lerdo, se desdijo esta tarde de las declaraciones dadas el pasado lunes en el sentido de que no había recibido notificación alguna respecto a la publicación de la convocatoria para la licitación del Servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos no peligrosos en el municipio.

La regidora contactó a El Siglo de Torreón y expresó que quería corregir la información pues indicó que “no es que no fuéramos notificadas, simplemente ya estaba licitación pero yo no quería darla a saber hasta platicarlo ya directamente con la comisión, yo como presidenta platicar con la comisión para poder dar la rueda de prensa, no que no me hubieran avisado porque de avisarme si me avisaron...más bien yo creo no me di a entender”.

-¿Entonces usted ya sabía pero no lo quiso dar a conocer?, se le preguntó.

-Exactamente, contestó.

Por su parte, el Gobierno municipal emitió un comunicado en donde el tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras indicó que no hubo ningún “madruguete” en el proceso de licitación del servicio de limpieza y que “la verdad de las cosas se están haciendo como deben ser, claras”.

Según indicó, “lo primero que se hizo fue darlo a conocer en la Comisión de Hacienda y la Comisión de Servicios Públicos donde votaron todos los regidores, me parece extraño que un periódico de la región hable de un madruguete”.

Sin embargo, la publicación que hizo El Siglo de Torreón no era en referencia a si el cuerpo edilicio conocía el procedimiento sino a que, según la Comisión de Servicios Públicos, hasta el pasado lunes no habían sido notificados sobre la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública de carácter Nacional y Presencial número PML-RM-SPM-LPN-01/2019 que se hizo el jueves 7 de noviembre en un medio de comunicación local.

En la convocatoria, firmada por Ricardo Olivares Porras, tesorero municipal y presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento, se menciona que las bases de la licitación tienen un costo de 7 mil 500 pesos y que estarán disponibles para consulta y venta en el departamento de Licitaciones de la presidencia municipal, a partir de la fecha de la convocatoria hasta el día de mañana 14 de noviembre de este 2019, día en que se celebrará la Junta de Aclaraciones, a las 13:00 horas.

El acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas será el próximo 21 de noviembre a las 8:00 horas, mientras que la fecha de declaración del fallo será el 25 de noviembre del año en curso a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones y Adquisiciones.

Este mismo miércoles, el tesorero municipal dijo que hasta el momento son dos empresas las que han acudido a solicitar las bases de la licitación, misma que fue publicada después de las 14:44 horas de este día en el Periódico Oficial del Estado de Durango, esto pese a que la Tesorería Municipal informó que desde el 5 de noviembre se llevaron las bases a la Secretaría General de Gobierno y a la Contraloría del Estado.

Según Ana Isabel Jacquez Domínguez, directora del Periódico Oficial del Estado de Durango, en la edición impresa se publicó la licitación desde el jueves 7 de noviembre pero no así en la plataforma digital pues había fallas en el sistema.

Hasta ayer, la última publicación digital que se había hecho en el Periódico Oficial era del pasado 13 de octubre y este miércoles se subieron documentos fechados el 22 de octubre y archivos del domingo 22 de septiembre y del 7 de noviembre.