'Bob Esponja' y Fondo de Bikini regresan a la pantalla grande

Cuatro años después de su última cinta, Un Héroe Fuera del Agua, “Bob Esponja” pantalones cuadrados, anuncia su regreso con Sponge On The Run, cuyo póster oficial ha sido revelado.

Nickelodeon sorprendió a fans de la serie animada al anunciar la próxima película que llevará a “Bob” y a “Patricio” a emprender un nuevo viaje para encontrar a su pequeño amigo “Gary”.

El afiche muestra al protagonista amarillo junto a su amigo estrella usando unos binoculares mientras sostiene un cartel donde dice ¿Has visto a Gary? en un lugar alejado de Fondo de Bikini.

The search for Gary is on! The official poster for @SpongeBobMovie: Sponge on the Run is here. And don't miss the trailer tomorrow! #SpongeBobMovie pic.twitter.com/lrqhoVxXrJ