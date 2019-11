Revelan condiciones que Luis Miguel puso a Aracely para ver a sus hijos

Luis Miguel pronto podría mejorar su relación con sus hijos Miguel y Daniel, sí su expareja Aracely Arámbula acepta las condiciones que “El Sol” puso en un acuerdo de paternidad.

De acuerdo con el periodista Jorge Carvajal, Luis Miguel pidió ver a sus primogénitos sin la presencia de gente cercana a su madre, pues según revelan, no quiere poner en peligro la privacidad de su vida con los niños.

"Sin que haya nadie, es decir, que Aracely no mande a nadie, que no mande a Leonardo, su hermano, que no mande al chofer, a nadie, y que el único que podría estar presente es el papá de Aracely Arámbula, el único, Aracely entraría en casos extremos, como una festividad de los niños", reveló Carvajal.

Según el periodista, cuando Luis Miguel y Aracely Arámbula estaban unidos, para el cantante fue una molestia la intromisión de la familia de la actriz en sus vidas privadas, especialmente de su hermano, quien, de acuerdo a Jorge, se sospechaba que en ocasiones avisaba a la prensa donde andaría la pareja para negociar con las fotos.

Por su parte, “La Chule” pide que el intérprete de Culpable o no cumpla con las necesidades de sus hijos, sin embargo, la suma mensual de cada niño asciende a miles de dólares.

"Hacen la cuenta, ella y los abogados, y son 15 mil dólares por niño, por mes. Es decir, 30 mil dólares mensuales por los dos. En el caso de Miguel, tengo entendido que a él sí lo cuidó en sus primeros años pero en el caso de Danielito no y sí le van a contar todos sus años. Entonces, sí tiene 11 años ¿cuánto es 11 por 12? Son 132 meses, por 15 mil son 1 millón 980 mil dólares, solo hasta ahorita".

"Tengo entendido que lo que están haciendo ahorita los abogados con Luis Miguel y Aracely es tratar de llegar a un paquete, si son 70 millones o 4 millones de dólares, decir te doy 2 millones y ya quedamos a mano y borrón y cuenta nueva", dijo Jorge Carvajal. "Le debía más a El Potrillo y se lo pagó".

Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, aseguró que este asunto sobre el pago de manutención está próximo a concluir.

“Estamos por solucionar todo eso, a la señora yo la respeto mucho y se va a concluir el asunto como se debe de terminar”.