Oribe Peralta tiene las puertas abiertas en el club: Guillermo Almada

Tras circular la noticia de que Chivas y Santos Laguna mantienen una supuesta negociación por el regreso de Oribe Peralta a Torreón, además de Alejandro Irarragorri, también el actual técnico de los Guerreros habló respecto al tema.

Fue el canal deportivo de ESPN quien a través de fuentes cercanas al Rebaño Sagrado supo que "El Hermoso" podría regresar a la Comarca Lagunera para culminar su carrera profesional, a lo que Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, manifestó que Peralta no es el jugador que el equipo necesita.

"Creo que Oribe es un extraordinario ser humano, un lagunero que dio y vivió grandes cosas en Santos y que hizo una gran carrera fuera de Santos, lo cual me da mucho orgullo, en su momento habrá que celebrarlo de otra manera, no creo que hoy el jugador en el momento que vive, sea lo que Santos necesita o busca", dijo Alejandro en entrevista a Cancha Reforma.

Ahora, Guillermo Almada comentó respecto a lo difundido y reconoció al delantero lagunero como un ídolo del club al cual no se le cierran las puertas.

"No voy a dejar de reconocer que lo que Oribe Peralta simboliza para la institución y el medio. Siempre me gusta tener esos jugadores que son pilares más allá de que jueguen o no (...) Siendo honesto no he hablado ni con el presidente ni con Alejandro de alguna incorporación de nadie porque estamos sumergidos en una tarea complicada y difícil", dijo Almada para Futbol Picante.

¿Oribe Peralta sí es opción para Santos?



Ante el planteamiento de dicho programa sobre si Oribe en Santos podría ser contemplado para jugar continuamente, el uruguayo dejó claro que hasta el momento no han nombrado ninguna necesidad porque tienen un plantel completo.

"Oribe Peralta es un ídolo del club, y esos jugadores siempre tienen la puerta abierta, pero uno tiene que ser honesto y poner al que está mejor", puntualizó Guillermo Almada.