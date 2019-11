Elton John agrega más fechas a su gira de despedida

Mediante un video difundido en sus redes sociales, el artista detalló que los nuevos espectáculos incluyen presentaciones en ciudades como Toronto, Montreal, Chicago y Houston, así como en Hershey, Pensilvania, Lincoln, Nebraska, Fargo y Dakota del Norte.

Estos conciertos iniciarán el 28 de marzo en Toronto, Canadá; continuarán en Montreal, y Hersey, Pensilvania en abril; y concluirán en julio con “shows” en Houston, Texas; North Little Rock, Arkansas; San Luis y Kansas City, Missouri.

USA & Canada, the #EltonFarewellTour is headed your way with 24 NEW SHOWS!



