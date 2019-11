Demi Lovato sorprende al presentar a su novio en Instagram

Después de superar la sobredosis que puso en riesgo su vida el año pasado, Demi Lovato parece haber puesto fin a sus problemas con las drogas, pues a la cantante se le ve feliz a lado de su nuevo amor que dio a conocer en redes sociales.

La intérprete de Sorry Not Sorry sorprendió a sus seguidores de Instagram al presentar oficialmente a su nueva pareja con una fotografía donde ambos aparecen muy cariñosos.

Se trata del modelo Austin Wilson, con quien ya ha sido vista en varias ocasiones.

En la imagen, aparece Demi posando frente al espejo, mientras su novio la abraza y le da un beso.

Al pie de la publicación, la actriz de 27 años escribió “Mi” a lado de un corazón, indicando que se trata de su nuevo amor.

Momentos después, Austin también compartió una foto junto a Lovato, retratados frente al espejo en una habitación, en la que el modelo luce una cabellera rosa, además en una de sus historias posa junto a una de las mascotas de Demi.

Aunque se desconoce cómo se conocieron, lo único que se sabe es que ambos comparten el mismo círculo de amistades.

Demi Lovato aseguró que dejó atrás sus problemas de depresión y trastornos alimenticios, por lo que ahora se siente segura de sí misma y comparte fotografías sin retoque.