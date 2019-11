Patty López desmiente romance con Rafa Márquez

Luego de que esta semana se difundiera que Patty López de la Cerda mantenía un amorío con Rafael Márquez desde hace cinco años, ahora la conductora manifestó su descontento y asegura que la información es falsa.

Fue en la revista TVNotas donde una supuesta amiga de López detalló que su expareja le había descubierto mensajes con varios futbolistas y en especial de Rafa, quien había sido claro con ella que no podían ser pareja pues sólo podrían verse a escondidas, de vez en cuando y de forma discreta; y que además ha tenido relaciones con Andrés Guardado y una aventura con Jorge Campos.

Ante esto, Patty compartió su postura en su cuenta de Twitter donde citó:

"Me queda claro que todo lo que inventan de mi vende bien, pero como aclaración: nada de lo que están publicando en esa revista es real. Los motivos de mi divorcio tampoco tiene nada que ver con infidelidades de mi parte. Ya estuvo bueno de estar difamando gente para vender revistas. NO CREAN TODO LO QUE LEEN. Estas personas se dedican a inventar chismes y a pesar por encima de la vida de los demás sin ética alguna. Ya estuvo bueno. No hablaré más al respecto y en estos días tomaré acciones legales en su contra", expuso.