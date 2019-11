Louis Tomlinson y Niall Horan enloquecen y decepcionan a fans mexicanas

Las fanáticas de la "boy band" no perdieron el tiempo después de descubrir que Louis Tomlinson se hospedaba un hotel del Paseo de la Reforma, así que optaron por desayunar en el restaurante del hotel con tal de tener una pequeña oportunidad de ver de cerca a su ídolo.

Las seguidoras del compositor hicieron su orden y esperaron pacientemente por un indicio de que Tomlinson estuviera presente en la terraza donde estaba su mesa; el fotógrafo de Louis previamente identificado por las fans se encontraba a unos cuantos metros de distancia y unos minutos después el intérprete de Kill My Mind apareció en el jardín para sorpresa de las comensales.

El cantante se acercó a saludar a su fotógrafo y lo invitó a unirse a su mesa, posteriormente divisó a un hombre que se encontraba a un costado de las seguidoras de Tomlinson, de igual forma lo saludó y expresó que se sentía feliz de verlo.

"Sentí shock, no podía creer que estaba ahí, a un lado de mí. Es un amor con todo el mundo y sonríe por todos lados. Me sorprendió lo amable que es, cómo saludó a los meseros y a las señoritas del buffet", dijo Viviana Ángeles.

El compositor estuvo alrededor de 30 minutos sentado con sus amigos, bromeando y sonriendo todo el tiempo, explica una seguidora, poco después se levantó de su asiento para salir del restaurante, las fanáticas decidieron acercarse a él y hablarle, pidieron una foto pero Tomlinson deseaba fumar y se disculpó con ellas, las comensales regresaron a su mesa y lo observaron felices, ya que habían logrado interactuar con él.

Otras fanáticas de Tomlinson que acababan de ingresar al hotel lograron conseguir una fotografía grupal, y tan solo unos segundos más tarde, una fan lo encontró en la recepción.

"Yo iba entrando y él me miró, me dijo que si yo también quería una foto. Obviamente dije que sí, estaba tan emocionada que no podía sostener mi celular, entonces él tomó la foto", comentó Mila Park, quien se dirigía igualmente al restaurante.

Louis Tomlinson se retiró a su habitación, pero dejó a sus seguidoras satisfechas de haberlo visto por un momento.

Minutos después, para desconocimiento de las comensales que seguían en el restaurante otro ex miembro de One Direction apareció, Niall Horan.

Tres de las fanáticas que habían logrado una foto con el intérprete de We Made it fueron las primeras en ver a Horan entrar y pidieron acercarse a él para tomarse una foto con uno de sus ídolos, desafortunadamente él se negó y se despidió sin mirarlas.

Dos de las fanáticas que originalmente iban por Louis Tomlinson y se encontraban en la terraza se dirigieron al baño y lo vieron pasar, por un momento consideraron acercarse directamente a Horan, sin embargo se contuvieron.

Niall Horan posteriormente al ver que diversas comensales en el restaurante se veían interesadas en él y con sus celulares en mano, le expresó a la gerencia de seguridad que se sentía acosado y perseguido, solicitando que las comensales se retiraran del restaurante.

"No me importaba en su mayoría, no iba por él. Sabía de su comportamiento por experiencias pasadas, pero mi niña del 2011 pedía que hiciera el intento de una foto, me dirigí a calmarme en el baño y salí. No me acerqué en ningún momento pero cruzamos miradas y él me miró con molestia, nadie quitará esa mirada de desprecio de mi mente", comentó Viviana Ángeles, comensal del restaurante.

"Llegó Niall y nosotras estábamos tomando fotos porque acabábamos de ver a Louis, Niall pensó que veníamos a esperarlo pero no fue así. Una mujer se nos acercó y con una actitud muy déspota nos dijo que nos retiráramos ya que Niall le dijo que lo hacíamos sentir perseguido y además de decir que él era un cliente especial", dijo Ximena Parra, quien observó desde su mesa al cantante.

Posteriormente las comensales solicitaron que el gerente les diera una explicación, debido a que con anterioridad habían sido clientes del hotel y nunca habían tenido una experiencia tan desafortunada y ofensiva por parte del servicio.

El gerente del restaurante se presentó en su mesa y explicó que el intérprete de Slow Hands había solicitado que se retiraran debido a que se sentía perseguido por las comensales, ellas se negaron a retirarse ya que estaban recibiendo un servicio y expusieron que no tenían ningún problema con el compositor, quien fue descrito como el propio gerente como un "Cliente VIP".

Momentos después, Horan se levantó de su mesa en el restaurante, no sin antes mirar a las comensales y salir de la habitación, el gerente regresó por última vez a la mesa de las fanáticas de Tomlinson y se disculpó.

"Yo creí que al vernos tranquilas nos iba a dejar irlo a saludar, pero fue todo lo contrario. Las fans mexicanas hacen mucho por él y fue triste que él haga que nos alejemos".

"Esperaba que se negara a que nos acercáramos y que no lo molestáramos más, pero el hecho de que se comportara de esa manera me hizo sentir decepcionada, sobretodo porque fue parte importante para mí como fan de One Direction", señaló Emma Gaytán.

Las fanáticas no dejaron que esto las detuviera y siguieron disfrutando de su desayuno en el restaurante del hotel, no sin antes reiterar que el comportamiento de Louis Tomlinson había sido admirable, mientras que encontrarse con Niall Horan había sido un momento desafortunado.