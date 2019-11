'No iba a discutir con una niña', Lupe Esparza sobre Frida Sofía

El líder del grupo Bronco, Lupe Esparza, ofreció su versión sobre el enfrentamiento ocurrido entre Frida Sofía y ‘La Chiquis’ Rivera, en la cual aseguró que la hija de Alejandra Guzmán fue grosera con él.

Fue durante una entrevista con Ventaneando que el intérprete de Corazón Bandido habló sobre la polémica surgida en la entrega de Los Premios de la Radio, donde Frida y la hija de Jenny Rivera, se hicieron de palabras en un bar tras la ceremonia del evento, luego de que a la “Chiquis” no le gustara la forma en que Frida trató a Lupe Esparza y por eso le reclamó.

“Fuimos a tomar un café y, cuando llegamos, en el respaldo estaba esta niña (Frida Sofía) a quien realmente no reconocí en ese momento. Y me empieza a tocar el pelo y yo volteo extrañado y digo 'pues quién me está tocando el pelo' y me pregunta por una trenza color azul que yo tenía. Le dije 'oiga yo creo que me está confundiendo porque yo creo que no soy al que se refiere usted'; y dice la niña, 'seguramente sí me confundí' y le dije 'no te preocupes' y ya me devolví a mi asiento sin darle importancia al detalle”, dijo Esparza en entrevista.

El cantante además contó que cuando sus hijos le dijeron que se trataba de Frida Sofía, él volteó para ofrecerle una disculpa por “caballero”, sin embargo ella le contestó gritando y reclamándole cosas, pues dice “estaba en condiciones muy raras”.

“Cuando supe que era Frida Sofía me devolví a disculparme con ella, a decirle ‘perdón Frida no te reconocí’ aunque no conozco mucho la historia de esta niña quise ser caballero con ella y me empezó a contestar así como gritándome ‘así tratas a la gente que se acerca contigo’, pero yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Obviamente estaba en condiciones muy raras”, comentó el integrante de Grupo Bronco.

Según narra el intérprete, la joven cantante se dirigió a él diciendo “incoherencias”, pero La Chiquis lo defendió.

“No quiero hablar mal de esta niña, pero creo que (estaba) diciendo incoherencias que yo no entendía y lo que no sabía esta niña es que yo tenía ahí cerquita a mi seguridad personal, a mi Chiquis de oro. Yo ni siquiera sabía que la Chiquis estaba ahí (...) Yo no me iba a poner a hablar con ella, a discutir con ella y por eso me fui a mi asiento”, aseguró.

Lupe Esparza explicó el motivo por el cual no discutió con Frida Sofía, fue por que no se “iba a poner ahí como chacha discutiendo”.