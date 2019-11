La masacre de la cual fueron victimas las familias Lebarón–Langford únicamente mujeres y niños es de una atrocidad inimaginable no hay excusa ni explicación alguna, una de las expresiones que resume todo lo anterior es lo que mencionó uno de los líderes de dichas familias DavidLangford “ mis hijos fueron asesinados de manera brutal con mi amada esposa, este tipo de atrocidad no tiene cabida en una comunidad civilizada, me resulta difícil perdonar”. Sin duda alguna sacudió las conciencias en nuestra Nación.

Sin embargo mi sentir muy personal además de aportar mis oraciones y un sentimiento de solidaridad, es la de señalar algunas situaciones negativas que se dieron, desde mi particular punto de vista: Aún no está claro y menos resuelto los recientes hechos delictivos en Culiacán Sinaloa, precedidos por otros unos días antes que pone en evidencia la incapacidad de nuestras autoridades a los diferentes niveles de autoridad y que alcanza al mismo Gabinete de Seguridad que preside Durazo con sus explicaciones sin respaldo y hasta tediosas si no fuera por la gravedad de los acontecimientos, la pasividad del propio Presidente del País, la manera tan elusiva e irresponsable del Gobernador de Chihuahua que lo primero que declaró fue que el horrible acontecimiento que mencionaba, fue en Sonora, “olvidando” que en el estado que él gobierna, habitan y trabajan sus tierras diversos miembros de dicha familia concretamente en el Municipio conocido como La Estancia; olvidando también los acontecimientos en Cd. Juárez y al menos diez muertos en el penal de dicha ciudad, en todo caso debería de haber ofrecido colaboración independientemente de lo que posteriormente sucediera. Por otra parte mencionaría la tibieza de la propia Titular de Gobernación con un silencio ominoso e incluso mi crítica alcanza con todo respeto ya que no está dentro de su responsabilidad, al propio Jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo al declarar según medios de comunicación “ que todos estos actos de violencia en los últimos días no representan un problema serio para los inversionistas nacionales y extranjeros, porque no lo ven como una situación generalizada”, que poca… sensibilidad para lo que ocurrió y las acciones del crimen organizado que siguen sin control de las autoridades correspondientes, cierto en varios estados, pero los ciudadanos comunes e inertes nos preguntamos ¿ hasta donde y hasta cuando?... Pero vamos bien. Sólo que para acabar con mis criticas probablemente sin fundamento sobre éstos hechos desgarradores, el Canciller Marcelo Ebrad, hoy en la mañanera confirmó la intervención del FBI en la investigación de la Familia Lebarón condicionada desde luego aclarando que sin armamento y facultades para salvar nuestro prestigio internacional; según su declaración solo vienen a colaborar y a el también se le olvida que se trata de ciudadanos estadounidenses y la capacidad de ellos es para investigar y aclarar aunque nuestro Canciller nos diga lo contrario y además del comunicado oficial para advertir a los Estadounidenses de evitar pasar por Chihuahua especialmente ciudad Juárez, al Canciller probablemente le parezca también que es un hecho irrelevante ante la fuerte amistad que tienen los presidentes Trump y López Obrador. Termino con un dato económico que de continuar afectará a todas las economías mundiales, permitiéndome un poco de mi ego por que lo señalé en uno de mis artículos anteriores sobre la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos: La semana anterior se aseguraba un arreglo en principio entre las dos potencias, pero resulta que siempre no y los Mercados Bursátiles reaccionaron negativamente ante éste nuevo vuelco negativo en las negociaciones mencionadas. Además internamente otra información del Inegi en el sentido que en un año se retrocedió en las actividades industriales en las ramas de la construcción y de la minería, por lo que se siguen acumulando las malas noticias.