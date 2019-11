Federer sigue con vida en las Finales de la ATP

- Roger Federer enderezó el rumbo en la Copa Masters de la ATP tras derrotar ayer 7-6 (2), 6-3 al italiano Matteo Berrettini para conseguir su primera victoria en la fase de grupos del torneo.

Federer sucumbió en su estreno ante Dominic Thiem el domingo, pero el seis veces campeón del torneo de fin de temporada lució más afilado frente a Berrettini. El suizo no dio libertades con su saque y registró 24 tiros ganadores.

Federer no ha podido avanzar a las semifinales en solo una ocasión en 16 participaciones, la de 2008. Pero tendría que vencer a Novak Djokovic en su último partido de la etapa de grupos mañana para seguir adelante.

Será el primer duelo entre Federer y Djokovic desde su épica final de Wimbledon en julio, cuando el suizo desperdició dos bolas de partido antes de sucumbir 13-12 (3) en el quinto set.

Otra derrota eliminaría a Federer, pero se expresó entusiasmado por tener la oportunidad de ajustar cuentas por la derrota en Wimbledon.

"Me gusta el poder volver a jugar otra vez contra él, y quizás sea la oportunidad de una revancha", dijo Federer. "Quizás me tomó unos días, unas cuantas semanas a los sumo, para olvidar la derrota de Wimbledon... Ya lo veremos, pero yo lo he dejado atrás".

Federer se apuntó la única bola de quiebre del primer set con el marcador 6-5, pero el italiano la neutralizó con una volea de revés. En el desempate, Berrettini cometió una doble falta para que Federer se distanciara 5-2 y luego dejó un revés en la red en la bola para el set.

Federer quebró el servicio de Berrettini al abrir el segundo set, pero se vio exigido con la ventaja 4-3. Federer quedó abajo 15-40 en ese juego y debió levantar tres bolas de quiebre antes de sostenerlo con un ace.

Selló la victoria con otro quiebre de saque cuando Berrettini mandó a la red su devolución de forehand.

El italiano está eliminado de las Finales de la ATP, el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. Pero las imprecisiones le han pasado facturado en sus primeros dos partidos, totalizando 27 errores no forzados ante Federer - uno menos que los sumó ante Djokovic.

A casi nueve meses de cumplir 40 años, a Federer el ránking parece no importarle. Pero sí su actual estado de forma y la posibilidad que tiene para clasificarse para la penúltima ronda del torneo.

"¿Puntos? Sí, ¿a quién le importan?", dijo tras vencer a Berrettini.

"A quién le importa si estoy en el puesto 3, 5 ó, 9? Si siento que estoy cien por cien en forma, entonces considero que tengo la oportunidad de ganar el torneo. Pero si no me siento así, y estoy en el puesto 1, 3 ó 5, sea lo que sea.... sé que sería extremadamente más difícil y casi imposible, añadió el de Basilea, que perdió su primer partido contra el austríaco Dominic Thiem.

"La clasificación no es la prioridad, a menos que esté luchando por el número uno del mundo. Pero por supuesto que puede ayudar", continuó Federer.

"Así que no importa si disputo las semifinales, la final o los cuartos. En realidad lo que importa es al final del día", matizó el suizo, que ante el duelo contra Novak Djokovic, y recordando los dos puntos de partido que desperdició contra él en la última final de Wimbledon en julio, comentó que "muchas cosas habían pasado desde entonces".