Recorta IMEF previsión del PIB

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) recortó sus expectativas de crecimiento para la economía para este año y el siguiente, debido a la menor inversión pública y el lento ritmo del gasto del sector público.

Para 2019 ajustó su pronóstico de 0.3 % a 0.1 %, para 2020 lo actualizó a 1.10 % desde 1.25 %. "La inversión ha tardado más en reactivarse en comparación con inicios de otros sexenios, debido a que ha costado más trabajo generar las condiciones propicias", explicó el presidente del IMEF, Fernando López Macari.

Sin embargo el presidente del comité nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas, descartó una recesión. Destacó que las ventas al menudeo no están en cifras negativas; por el contrario, presentan un crecimiento de 2 %, por lo que no se puede hablar de recesión.

Para 2020 se anticipan mejores perspectivas, ya que no es el primer año de gobierno y por la inversión pública y privada, pues muchos empresarios están internalizando porque están viendo que no prosperan iniciativas de legisladores que causaban incertidumbre. López Macari y Casillas hicieron un llamado a las autoridades para crear un ambiente favorable para las inversiones y lograr no solo los proyectos pendientes, sino lanzar nuevos que sean viables para conseguir un mayor crecimiento.

En esa misma línea de ajustes el Grupo Financiero Monex bajó a 0.1 % su estimado de crecimiento económico para 2019 frente a 0.5 % previo; para 2020 espera un alza de 0.8 %. Con ello, la subdirectora de análisis económico, Janneth Quiroz, dijo que alcanzar la meta de 4 % del presidente Andrés Manuel López Obrador se ve retador, con una economía prácticamente estancada.