íconos de la Comarca

Liderados por Dimas Maciel, Los Chicos de Barrio promueven el tema Llegaron los cholos, que da título también a su nueva producción discográfica.

Dimas, Sammy, Beto y Gabriel visitaron El Siglo de Torreón y el foro de SigloTV para dar los detalles de dicho material con el que han retomado las raíces de la agrupación y reafirmar que, "somos un icono lagunero".

"Es un disco muy completo, el primer sencillo Llegaron los cholos ha funcionado muy bien. En cuanto a la imagen hemos vuelto a lo cholo, a lo holgado, a lo bombachón", dijo Maciel.

El músico dijo que grabaron la placa en un estudio de Gómez Palacio. Contiene 12 melodías con letras variadas.

"Hay una muy buena que se llama Necesito tiempo y Llegaron los cholos que es de nuestro excompañero, Yiyo", externó durante la charla.

Sammy comentó que siendo la única mujer del grupo no se puede quejar ya que todos la tratan de maravilla y con respeto.

"Estoy muy a gusto con Dimas como mi patrón y todos los demás integrantes siempre están trabajando y dándolo todo por este proyecto", dijo la cantante.

Gabriel informó que a lo largo de 2019 ofrecieron una gran cantidad de presentaciones en México y el extranjero.

"Hemos tenido todo este año mucho trabajo, bendito sea Dios que se nos abrieron muchas puertas en Estados Unidos como en el caso de Las Vegas. Está chido estar en Chicos de Barrio".

Sobre la relación que los Chicos de Barrio tienen con Susana Ortiz y Yiyo, Dimas dijo que de ella ya no han sabido nada.

"Supongo que Susi está enfocada a su vida en su hogar, no tenemos ningún contacto, pero creo que hay una buena relación dentro de lo que cabe. Con Yiyo a veces trabajamos".

En cuanto a la trascendencia que ha tenido la cumbia lagunera, Maciel dijo que le fascina porque de esta forma la región se ha promocionado por todos lados.

"Es un género muy rico, muy chido. Nos han dado a nosotros la responsabilidad de ser los creadores de este género por lo tanto siempre tenemos que estar evolucionando e innovando.

"Este ritmo se ha engrandecido no sólo en Norteamérica y México, sino en toda Latinoamérica. Nos buscan mucho de Perú, Ecuador o Costa Rica", aseguró.

El cantante manifestó que al igual que muchos laguneros se siente orgulloso de lo que ha logrado el equipo Santos Laguna.

"Modestia aparte, somos un icono lagunero y nos da gusto saber que somos parte de esto, del éxito del equipo. A muchos jugadores estrellas del Santos le gusta la música que hacemos".

Dimas dijo que en caso de que los albiverdes sigan avanzando, le pide a los habitantes de la Comarca que festejen con calma.

"Es chido cotorrearla, pero no se vale el desastre. No la rieguen porque hay mucha gente que no tiene nada que ver con la violencia. Festejen en paz".

Dimas Maciel, vocalista de Los Chicos de Barrio.