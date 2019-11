Víctor Guzmán, interesado en dejar al Pachuca

El volante Víctor Guzmán reiteró que le gustaría jugar con el Guadalajara, ya que lo tomaría como una revancha luego de que nunca tuvo la oportunidad de jugar con este equipo, pese a que fue donde se formó como futbolista.

"Más que espinitas son revanchas de qué pudo haber hecho un jugador en algún equipo, pero sería muy grato jugar y demostrar como lo hice aquí y ganar como lo hice aquí", dijo.

Comentó que le gustaría salir del equipo Pachuca, siempre y cuando sean opciones importantes, tanto para que él siga con su carrera, como para el cuadro de la "Bella Airosa".

"Me motiva cambiar de aires, tener algo diferente, estaré agradecido infinitamente con Pachuca y ahora me sentaré a ver las opciones que hay, pero que sea algo que realmente valga la pena", declaró a medios internacionales.

Por su parte Jesús Martínez, presidente de los "Tuzos", aceptó que preferiría que el "Pocho" emigrara al futbol de Europa, pero que en caso de que no se concrete, escucharán opciones que les sean favorables.

"Me gustaría que Guzmán se fuera a Europa, pero si no se puede ir a Europa y hay posibilidad, que quiera él y nos convenga a nosotros como institución, las puertas están abiertas, pues no se detiene a nadie a la fuerza", explicó.

A la llegada de Ricardo Peláez a la directiva del "Rebaño Sagrado", se ha manejado que Guzmán es uno de los objetivos que tienen en mente como refuerzo para el Clausura 2020.