- Con un entrenamiento vespertino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna regresó ayer a la actividad de cara a la última jornada del torneo Apertura 2019 en la Liga MX.

Debido a la pausa por la Fecha FIFA, el equipo Albiverde tiene un largo receso de par de semanas, por lo que el entrenador Guillermo Almada decidió dar a los futbolistas un día de descanso, luego de la victoria ante Cruz Azul del pasado domingo. Es por ello que las prácticas se retomaron hasta ayer por la tarde, con una temperatura fría en Territorio Santos Modelo, donde Santos empieza la planeación del partido ante los Diablos del Toluca, a jugarse el domingo 24 de noviembre, para el que los Guerreros podrían jugar un partido de preparación este fin de semana, pero aún no hay nada definido al respecto.

Previo a su entrenamiento de ayer, el juvenil guardameta Carlos Acevedo habló con los representantes de los medios de comunicación y aseguró que a Santos no le molesta el que se hable poco de ellos a nivel nacional, a pesar de que deben ser considerados como uno de los favoritos al campeonato. Por el contrario, el canterano santista afirma que ser un equipo de bajo perfil, les permite jugar con mayor soltura y sin presiones extra.

"Está mejor, jugamos sin presión, estamos disfrutando lo que hacemos y creo que el equipo no anda distraído en otras cosas. Por ejemplo, la presión que tienen Chivas, la presión que tiene América, la presión que tienen equipos grandes, nosotros estamos disfrutando lo que hacemos, bajita la mano y ahí estamos en primer lugar, estamos acostumbrados a que los reflectores estén sobre otros equipos, hoy no hay muchos reflectores en Santos a pesar de ser los líderes, pero lo importante es lo que se refleja adentro de la cancha", señaló.

Con el liderato de la tabla general ya asegurado y manteniéndose en la parte alta de la clasificación a lo largo del torneo, Santos ha sido muy regular, por lo que es difícil encontrarle fallas, pero eso no hace que Acevedo y sus compañeros caigan en excesos de confianza: "siempre hay cosas qué mejorar, a pesar de ser el equipo número uno del torneo porque ya aseguramos el liderato, siempre hay cosas por mejorar, en lo técnico, en lo táctico, hay que ver el video del último partido ante Cruz Azul y detectar los aspectos en que podemos mejorar, pulirlos y llegar de la mejor manera a la liguilla", advirtió.

Mucho se ha hablado en el futbol mexicano de la "Maldición del súper líder", pero Carlos Acevedo no cree que pueda ser algo que afecte en el rendimiento del equipo lagunero: "somos un equipo que queremos siempre lo mejor, el conjunto que tenemos es muy intenso, todos queremos ganar, todos queremos mostrarnos y no creo que existan ese tipo de fantasmas en las cabezas de los jugadores, queremos lo mejor y no creo que nos afecte el liderato", sentenció.

En caso de ganar en Toluca, los Guerreros llegarían a 39 unidades, estableciendo una marca histórica de la franquicia, algo que tiene presente Acevedo: "es importante cerrar bien el torneo, llegar a 39 puntos sería algo histórico, entonces qué mejor que ganar en Toluca, en caso de que le toque jugar a la gente que no ha tenido tanta participación, es buena oportunidad de demostrar. Al llegar a esa META estaríamos en la historia del club, entonces sería importante ganar, jugar bien y llegar de la mejor manera a la liguilla. Jornada a jornada se ha visto que el equipo es intenso, que juega a tope, veo lo suficiente para ser campeones, tenemos una gran mística, veo al equipo con la posibilidad de hacer grandes cosas", afirmó.

Cuestionado sobre cuál plantel ha visto con mejor rendimiento, comparando el actual con el campeón del Clausura 2018, el juvenil arquero declaró: "son equipos de características muy diferentes, creo que los dos planteles son muy buenos, sin duda que si algo caracteriza al plantel actual es el pressing, la intensidad, mientras que hace un año teníamos un equipo más pausado, pero repleto de grandes jugadores y grandes personas; no hay una comparación, me encantaría jugar en cualquiera de los dos equipos".