Línea ofensiva de Dallas es la más cara de la NFL

- Travis Frederick sabía poco del negocio del futbol americano cuando los Vaqueros de Dallas lo eligieron hace seis años en el Draft y lo pusieron como centro titular al instante.

Eventualmente, el jugador cuatro veces seleccionado al Pro Bowl entendió lo que Dallas intentaba construir usando sus primeras selecciones en integrantes de la línea ofensiva durante tres de cuatro drafts, después de que no habían seleccionado a ningún bloqueador con una selección tan alta desde que Jerry Jones compró al equipo.

Los Vaqueros se han convertido en triunfadores constantes gracias a la línea de scrimmage que mayor monto representa respecto del tope salarial en la NFL. Aunque Dallas no es el único equipo que se ha beneficiado de una gran inversión en la primera línea, los Patriotas de Nueva Inglaterra están por encima de los Vaqueros con un enfoque más moderado.

"Nunca vas a ver que tus habilidades alcanzan todo su potencial si no tienes una buena línea defensiva y ofensiva", aseguró el coach de los Vaqueros Jason Garrett. "Es algo en lo que siempre he creído".

Después de que Garrett tomó el mando de un envejecido equipo en 2010, su primera selección en el siguiente Draft fue el tackle Tyron Smith. Frederick fue elegido en la primera ronda del 2013 y el guardia Zack Martin un año después.

Dallas acertó con tus tres opciones y por lo tanto tuvo que pagar. Es por esto que los Vaqueros tienen el máximo salario para linieros ofensivos con 53 millones de dólares, según el sitio overthecap.com.

Desde que agregaron a Martin a la línea, los Vaqueros han llegado a la postemporada en tres de cinco campañas _incluyendo los dos años en los que Ezekiel Elliott ganó el título de yardas por tierra.

"Estamos orgullosos del equipo que hemos armado", dijo Frederick. "No dependió de la gente y las selecciones para nosotros. No tuvimos control sobre eso, no es que nosotros como equipo eligiéramos quién llega. Es lo que hemos logrado como grupo con los que llegaron, e intentar armar un grupo del que podemos estar orgullosos".

Los Patriotas están cerca de conseguir su 19na temporada ganadora a pesar de encontrarse en los últimos puestos de la liga en gasto en la línea ofensiva con 23,8 millones de dólares. Proteger a Tom Brady ha sido lo más importante en su camino a ganar su sexto Super Bowl pues el juego terrestre ha sido una prioridad secundaria.

Los Cuervos de Baltimore, con el mejor quarterback corredor y candidato al Jugador Más Valioso, Lamar Jackson, tienen la línea ofensiva mejor posicionada en la NFL de acuerdo con Pro Football Focus, y están en la posición 27ma (dos puestos arriba de los Patriotas) en gasto. Tres linieros están en contrato de novato y el cuarto fue elegido como agente libre fuera del draft.

El coach de los Raiders de Oakland, Jon Gruden se ha enfocado en construir una línea ofensiva desde que regresó al equipo la pasada temporada. Usó su elección de primera ronda del draft en el tackle Kolton Miller y el de la tercera ronda en el tackle Brandon Parker.

Los Raides posteriormente le dieron al tackle derecho Trent Brown el mejor contrato jamás para un liniero en la agencia libre. Lo firmaron por 66 millones de dólares y cuatro años. Oakland también agregó al guardia Richie Incognito en la agencia libre y le dieron al centro Rodney Hudson una extensión de 33,75 millones y tres años.