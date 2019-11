Alistan vigilancia por campaña Buen Fin

Durante la edición 2019 del Buen Fin, que se desarrollará del 15 al 18 de noviembre, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Lerdo eficientará los rondines en la zona Centro de la ciudad, principalmente.

El secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, dijo que la intención es procurar que durante estos días "todas las personas estén seguras" y evitar que se registre algún incidente delictivo.

El funcionario comentó que al menos en Ciudad Jardín, en años anteriores se ha reportado saldo blanco durante la aplicación de este programa y que ha sido gracias a los operativos de vigilancia que se implementan para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los consumidores.

Durante este periodo, el Municipio recomienda a la ciudadanía salir a realizar sus compras desde temprano, acudir acompañados, no realizar transacciones bancarias a altas horas de la noche y de preferencia, llevar tarjetas de débito y/o crédito en lugar de efectivo. También se recomienda que una vez realizada la compra, se elija rutas con mayor tránsito vehicular y peatonal.

"Simplemente que se hagan acompañar, que hagan sus transacciones y sus compras temprano, que no anden solos y que no estén en lugares muy aislados, cuando tenemos las precauciones suficientes no debemos tener problemas en temas de seguridad", destacó.

El Buen Fin busca reactivar la economía fomentando el consumo, por lo que se ofrecen diversos descuentos en bienes y servicios.

En este sentido, se recomienda a la población comparar productos parecidos de distintos establecimientos para hacer la mejor compra.

Además, es importante no gastar más allá de las posibilidades de pago o de la contrario, se podría ver perjudicada la capacidad crediticia en un futuro.

También es necesario que identifique sus necesidades y compre únicamente lo que le hace falta.

