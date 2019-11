A Alexander Acha no le preocupa el rating

El cantante Alexander Acha se estrenó este domingo como uno de los jueces de La Academia, junto a Danna Paola, Remmy Valenzuela, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito. El programa es la competencia directa de La Voz Kids, que se transmite actualmente por Televisa, sin embargo, Acha no está preocupado por números o comparaciones.

"Yo no pienso en las comparaciones y francamente no me importa, no me da nada ni me quita nada, son cuestiones de las televisoras, yo estoy feliz de formar parte de este programa que le gusta tanto al pueblo porque es un programa de donde han salido artistas que han trascendido".

Agregó que durante el programa del domingo se sintió algo nervioso pero no tanto como los alumnos, que son los que se enfrentaron por primera vez a las críticas del jurado, pero fue una buena experiencia.

"Al principio un poquito nervioso porque te conmueve mucho ver a los alumnos salir con ese nervio, con todo en contra a nivel emocional y no quieres herirlos, por lo menos yo al principio soy más comprensivo porque sé que hay muchos factores que pueden obstruir tu desempeño, pero creo que les dijimos las verdades, se las dijimos con cariño".

Otro factor que para el cantante es muy importante, es que se encuentra pasando por un buen momento laboral y personal, y eso se refleja en pantalla.

"Tengo salud, tengo una familia hermosa y unida, tengo fe, una carrera que está dando frutos y que está caminando, un disco que me gusta mucho y un disco que estoy haciendo que me gusta más, siento que estoy en una edad donde es mi plena madurez, mi mejor momento psicológicamente, mi madurez como persona y eso en esta carrera se refleja en todo lo que haces, estoy componiendo las mejores canciones que he escrito".