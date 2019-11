Louis Tomlinson y Niall Horan enloquecen y decepcionan a mexicanas

Cientos de mujeres de todas las edades desbordaron locura y pasión sobre la avenida Reforma por la visita a nuestro país de los cantantes Louis Tomlinson y Niall Horan, dos exintegrantes del grupo juvenil One Direction, pero a pesar del amor y la entrega de sus admiradores, uno ellos de plano no quiere ser molestado y mando a su seguridad para que alejaran a las fanáticas.

Resulta que Niall Horan no quiso ser molestado, algunas de sus admiradoras que se encontraban en el hotel desayunando, se percataron que el cantante estaba cerca, así que solo lo voltearon a ver y de inmediato las mando a sacar con seguridad de manera agresiva, a pesar de que también eran clientas del lugar, así lo comentó la comensal Ximena Parra.

"Estoy muy decepcionada de él, pero al final otro gerente del lugar se disculpó por la actitud que tuvo la gente de seguridad con nosotras", dijo Ximena.

A pesar de la decepción causada por Nial, las fanáticas esperaron a Louis, quien sí se ha mostrado amable y agradecido del cariño de sus fanáticas.

Desde el lunes los cantantes de pop llegaron a nuestro país, desatando la locura de muchas seguidoras que se dieron a la tarea de localizar en qué hotel se hospedaban, después de localizarlos estuvieron haciendo guardia en el lugar, con la esperanza de poder verlos y quizás tomarse una selfie.

La espera no fue en vano, fue Louis quien decidió salir y saludar a las admiradoras que se encontraban en ese momento, aunque solo pudieron verlo de lejos, para las fans fue un sueño hecho realidad.

"Me encantan ellos y siento que son personas que vienen desde abajo y realmente me impresiona todo el éxito que han tenido en poco tiempo y que a pesar de que ya no están juntos cada uno por separado siguen soñando, yo me conformo con tan solo verlo y estar cerca de él, yo con eso tengo todo resuelto", comentó Diana Delgado de 17 años de edad.

Hoy desde las nueve de la mañana empezaron a llegar nuevamente las seguidoras, algunas ya se encontraban dentro del hotel con pancartas, flores, regalos, pósters y muchas cosas más, con la esperanza de poder ver a Louis nuevamente, pero sin poder lograrlo.

"La esperanza muere al último", coinciden las cientos de ellas que lloran, gritan, y están dispuestas a hacer cualquier cosa por verlos, es por ello que tienen planeado traerle mariachi a Louis para ver si así sale de su habitación.

"Tengo 19 años, soy fan desde el 2011, ahorita no estoy en la escuela así que todo mi tiempo dedicado a ellos, llegué a las diez de la mañana y me voy a las diez de la noche, quiero decirle que lo amo mucho, que me ha inspirado en un montón de cosas y que estoy muy feliz porque haya venido a nuestro país porque la verdad somos las mejores fans", dijo la admiradora Maritza Méndez.

Elementos de seguridad del hotel colocaron algunas barricadas de seguridad, para controlar un poco a las chicas que de manera desenfrenada y muy eufórica tratan de entrar al hotel y aventarse a los autos que salen del lugar.

"Yo estudio la universidad y no entré a clases, estoy desde las 11 de la mañana y voy a estar aquí hasta que se deje, hasta que se pueda y mañana estaré muy temprano también en el Foro Sol, yo quiero decirle que lo amo, que es una gran persona, que es súper lindo, un sol, que todos lo amamos", indicó Ruby Hernández.