Supercopa y Leagues Cup el consuelo de Cruz Azul en 2019

En la Noria se sigue llorando que Cruz Azul sumará 22 años sin ganar un título de liga. No entrar a la Liguilla del Apertura 2019 duele en el interior del equipo, que sólo promete que darán su mejor esfuerzo por cerrar con triunfo.

"Es un fracaso no entrar a Liguilla, pero somos profesionales y tenemos que trabajar al cien", lamentó el mediocampista celeste Javier Salas, quien a su vez, se reservó el análisis de lo que hizo mal el equipo.

¿Malos refuerzos, distracción por conflictos extra cancha de la directiva o cambio de técnico? Si la crisis cementera pasa por estos abruptos, Salas prefirió no culpar a los de pantalón largo. "Esas cosas son cancha, eso se arreglará y nosotros tenemos que estar enfocados. Sabemos que estamos en un equipo grande, es Cruz Azul. Nosotros tenemos que prepararnos cada día acá, esas cosas son extra cancha, eso se arreglará y nosotros tenemos que estar enfocados", justificó.

Sobre el dilema de si la Máquina ha dejado de ser un grande, el contención defendió su escudo y se mostró despreocupado que otros equipos puedan alcanzarlos en títulos con los ocho que ha conseguido la institución.

"Por toda su historia [somos grandes], hemos ganado títulos también, a lo mejor no el de liga -es el que más importa-, pero por toda la historia, toda la afición que tenemos en la República Mexicana y afuera. No es presión para nosotros [el León y los Tigres], la presión es para ellos que van a jugar. De igual modo, el dorsal "8" de los cementeros se dijo tranquilo por los títulos conseguidos de Leagues Cup y Supercopa MX el futuro contractual de la plantilla, por la posibilidad de un cambio con base en objetivos, según expresó en su momento Víctor Garcés, vicepresidente deportivo de Cruz Azul.

"Nosotros tenemos que estar enfocados, yo tengo un año más y ese contrato no puede cambiar en nada en este año", remató. "Es difícil ganar un campeonato, el que me digan, aunque para ustedes no sea tan rescatable como uno de Liga MX".