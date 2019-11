​Filme 'Placa de acero' reconoce al policía incorruptible

Un reconocimiento especial al policía honesto hace la película mexicana Placa de acero que, con las actuaciones estelares de Alfonso Dosal y Adrián Vázquez, se estrenará este 15 de noviembre en cines.

De acuerdo con el director Abe Rosenberg, a través de la comedia, la historia hace una reflexión acerca de la justicia y cuestiona lo que sucedería en México si existiera un policía tan incorruptible como “Roberto S. Recto”, interpretado por Alfonso Dosal.

“¿Seríamos capaces de seguirle el paso o lo boicotearíamos?”, pregunta al revelar que el libreto existe desde 2014, pero diversas razones impedían filmarlo, entre ellas, hallar al elenco adecuado y las locaciones ideales.

“Hay que apostarle a la locura, a un estilo y a hacer las cosas bien. Es un guion totalmente delirante mediante una comedia de policías que hace años no veíamos en México y que es tan arriesgada”, comentó Dosal al revelar que fue un proyecto muy exigente, pues el rodaje les tomó nueve semanas.

Dijo que ojalá muchos policías llenaran la sala para ver Placa de acero y también quienes desean enfilarse en la seguridad nacional. “Para ver si les dan ganas de hacer las cosas mejor, si les nace el deseo de aportarle algo a la ciudadanía, pues son quienes nos cuidan, pero también sé que el camino los descompone”.

Adrián Vázquez, quien da vida a un personaje que se llama igual que él, resaltó que, al interior del sistema judicial, sí existen seres en búsqueda de la justicia. “Si no lo creyera, estaría viviendo en otro país. La realidad es que muchas veces te topas con pared, pero este filme, reivindica al policía”.

Abe Rosenberg consideró que ser policía en México, como árbitro en un partido de futbol, son de los trabajos más difíciles que hay, pero él quería ir más allá. También su propósito fue quitarle el disfraz de policía a los personajes, y descubrir que también son seres frustrados ante lo que acontece en el país.

“Hacer una comedia irreverente significa reflejar el surrealismo en el que vivimos. Sin embargo, a la hora de producir, sí llegué a preguntarme en qué me estaba metiendo, de pronto no supe cómo resolverlo”.

En Placa de acero se desarrollan escenas de buceo, supuestamente en el drenaje profundo para lo cual, los protagonistas fueron entrenados por Julio César Cu, quien es buzo profesional en aguas negras.

Las locaciones transcurrieron en lugares como Tláhuac, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, El bordo de Xochiaca y el Centro Histórico. La producción nunca tuvo problemas con el rodaje con respecto a los habitantes de dichas localidades.

Sin embargo, Alfonso Dosal admitió que recibió varios insultos cuando dirigió el tránsito bajo la lluvia en la Ciudad de México. “Lo que pasa es que los autos de la película, los que yo tenía que controlar, se tardaban muchísimo en volver a dar la vuelta y el policía de verdad que estaba conmigo, me enseñó a usar el silbato”.

“Es muy duro porque me puse tantito del otro lado y me di cuenta de que, si bien los policías han venido haciendo las cosas mal, nosotros también porque no hay tantita empatía ni respeto. Nunca en mi vida había recibido tantas mentadas de madre.

“Cada vez que les decía que se detuvieran, se pasaban el alto, me pegaban con el coche en las rodillas y se quedaban atorados en la mitad de la calle”, relató Alfonso Dosal.

También con las actuaciones de Eduardo España, Arnulfo Reyes Sánchez, Carlos Valencia y Noé Hernández, Placa de acero es una producción de Joseph Hemsani, Abe Rosenberg y Alexis Fridman.