Lis Vega publica fotografía presumiendo sus labios

Luego de ser criticada por el aspecto de su rostro, Lis Vega compartió otra fotografía en Instagram presumiendo sus 'carnosos' labios.

En la fotografía, la cubana manda un beso a la cámara y muestra el significativo aumento que se ha realizado en los últimos meses.

Lejos de halagarla, decenas de sus fans han criticado su apariencia, asegurando que la bailarina y actriz ya ha excedido el límite de 'arreglitos'.

Durante una entrevista realizada a Grupo Imagen, Lis de 42 años de edad declaró que se siente bien y a gusto con su nuevo aspecto. Además, comentó que la tecnología está avanzando y que hay que aprovechar las nuevas tecnologías que llegan para mejorarnos.

“Lo hice porque me encanta tenerlos carnosos, la ciencia está avanzada y no podemos seguir viviendo en la era de piedra, hay que aprovechar todo lo que esta era nos está aportando. Este cuerpo es terrenal y es prestado, lo que yo decida hacer con él mientras a mí me guste y me sienta bien”.

Además del rostro, Vega se ha realizado otras operaciones en el cuerpo como glúteos y senos.