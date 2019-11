Selena Gomez y Julia Michaels protagonizan sensual beso

Selena Gomez vuelve a dar de qué hablar, luego de que se diera a conocer en redes sociales un video donde aparece la cantante dándole un beso en la boca a su amiga Julia Michaels

El pasado lunes, la ex de Justin Bieber apareció por sorpresa en el Teatro Fonda de Los Ángeles y subió al escenario para cantar junto a su amiga la cantante estadounidense Julia Michaels, de quien se despidió con un abrazo y un beso en los labios.

Selena y Julia despidiéndose con un beso en el escenario pic.twitter.com/i4Fn3WKpRf — SG Media Spain (@SelMedia_es) November 12, 2019

De acuerdo a E! News, Gomez subió inesperadamente al escenario durante la penúltima canción de la noche después de que Michael la señalará.

En redes sociales, los fans compartieron videos del momento en que ambas cantantes interpretaron Anxiety, una colaboración entre ambas que Michaels lanzó este año como parte de su EP Inner Monologue Part 1.

Al terminar la canción, Julia se acercó a Selena Gomez y le plantó un beso que fue bien recibido por la intérprete de Lose You To Love Me.

Selena Gomez y Julia Michaels pic.twitter.com/JotRYqps5t — Selena Gomez México (@SelenaNationMX) November 12, 2019

Poco después de que el video se viralizara en redes sociales, Selena compartió algunas fotografías en su cuenta de Instagram junto a Michaels de 25 años, a quien describió como “mi amor, mi corazón y mi alma”.